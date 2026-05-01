Unde ai voie să faci grătar în București. Locurile ideale pentru picnic

Avertisment de 1 Mai. Garda de Mediu precizează că nu orice petic de iarbă verde poate fi folosit pentru grătar.

Există anumite zone în care se poate face focul. În alte zone se poate face doar picnic, fără aprinderea de focuri.

„1 Mai fără amendă? Se poate! Dacă e 1 Mai, e clar: mici, fum de grătar, prieteni şi celebra promisiune: «Anul ăsta chiar strângem după noi!» Dar atenţie! Nu orice petic de iarbă verde înseamnă şi liber la grătar”, avertizează ofiţialii Gărzii de Mediu.

Potrivit Legii Picnicului (Legea nr. 54/2012), grătarul cu foc este permis doar în zone special amenajate pentru picnic.

Aceste zone trebuie să fie dotate cu vetre pentru foc, mese și spații pentru gunoaie.

„În parcuri sau în zonele indicate pentru picnic poţi sta la iarbă verde, dar FĂRĂ foc. Adică picnic – da, grătar – nu”, avertizează comisarii Gărzii de Mediu.

Locuri din București unde se poate face grătar

Parcul Morarilor, Parcul Dobroești, Parcul Lunca Florilor, Parcul Plumbuita, Parcul Fabrica de Gheață, Parcul Sfântul Pantelimon sunt parcurile unde se poate face grătar.

Grătarul nu este însă permis în parcurile obișnuite fără zonă special amenajată, la marginea pădurii, pe malul lacului, în spații improvizate sau în jurul blocului sau pe balcon!

„În curtea proprie, grătarul este permis, dar cu respectarea regulilor de siguranţă şi fără riscuri de incendiu. Dacă alegi varianta «lasă că merge şi aici» amenzile pot ajunge între 2.000 şi 5.000 lei, iar pentru alte abateri prevăzute de lege sancţiunile pot fi între 100 şi 3.000 lei”, menţionează Garda de Mediu.

Garda de Mediu anunță că pot face verificări următoarele instituții: Garda Naţională de Mediu, Poliţia Română, Jandarmeria, Poliţia Locală şi autorităţile locale.

De asemenea, comisarii Gărzii de Mediu avertizează asupra celor care nu strâng gunoaiele după distracția de 1 Mai.

„Sărbătoriţi frumos, responsabil şi fără vizite surpriză din partea autorităţilor!”, a mai transmis Garda de Mediu.

