Ilie Bolojan recunoaște că e depășit de contextul economic al României: „Situația privind deficitul era mult mai gravă decât mă așteptam”

„Săptămâna recută s-au împlinit două luni de când am preluat mandatul. La câteva zile de când am preluat mandatul am constatat că situația cu privire la deficit era mult mai gravă decât mă așteptam”, a declarat premierul în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria.

Bolojan a declarat că primul pachet a rezolvat o parte din probleme.