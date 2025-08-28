Prima pagină » Actualitate » Incendiu de vegetație în vestul Capitalei, în zona Păcii și Militari Residence

Nicolae Oprea
28 aug. 2025, 16:55, Actualitate
Galerie Foto 3

Un incendiu de vegetație a izbucnit în strada Piscul Crăsani, din Sectorul 6, pompierii intervenind pentru stingerea flăcărilor care se extind rapid din cauza suprafețelor mari de vegetație uscată.

Incendiul produce degajări mari de fum, motiv pentru care autoritățile au emis un mesaj prin sistemul RO Alert pentru informarea și avertizarea populației din zonă.

Operațiunile de stingere sunt în desfășurare.

A luat foc din nou restaurantul „Mărul de Aur”

Și restaurantul „Mărul de Aur”, de pe Victoriei, a luat foc din nou, joi. Pompierii au transmis o comunicare prin care informează că au fost alertate 6 autospeciale.

Din cauza fumului dens, a fost emis și un mesaj RoAlert.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o construcție (fost restaurant), str Sevastopol Incendiul se manifestă la acoperiș Au fost alertate 6 autospeciale de stingere

În această locație am mai intervenit pentru stingerea unui incendiu în luna decembrie 2024″, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Mediafax
