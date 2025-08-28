Incendiu de vegetație în vestul Capitalei, în zona Păcii și Militari Residence

Un incendiu de vegetație a izbucnit în strada Piscul Crăsani, din Sectorul 6, pompierii intervenind pentru stingerea flăcărilor care se extind rapid din cauza suprafețelor mari de vegetație uscată.

Incendiul produce degajări mari de fum, motiv pentru care autoritățile au emis un mesaj prin sistemul RO Alert pentru informarea și avertizarea populației din zonă.

Operațiunile de stingere sunt în desfășurare.

A luat foc din nou restaurantul „Mărul de Aur”

Și restaurantul „Mărul de Aur”, de pe Victoriei, a luat foc din nou, joi. Pompierii au transmis o comunicare prin care informează că au fost alertate 6 autospeciale.

Din cauza fumului dens, a fost emis și un mesaj RoAlert.