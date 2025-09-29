Ion Cristoiu explică de ce a greșit Maria Băsescu prin prezența la vot: „Urăsc bătrânii care se tembelizează. Unii când votează, își pierd mințile”

Ion Cristoiu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că, în opinia sa, Maria Băsescu, soția fostului președinte al României, ar fi comis un gest „ilegal” când a votat la alegerile parlamentare din Republica Moldova.

„Ce căuta Maria Băsescu la vot? În primul rând e o gravă ilegalitate, de ce să voteze pentru două țări. Mi se pare absolut incorect. În România și în Republica Moldova. Urăsc bătrânii care se tembelizează. Femeia asta era normală. Am apreciat-o. Nu putea să stea liniștită. Nu mai suport nerușinările bătrânilor. Există o decență a bătrâneții foarte greu de respectat. Unii când votează, își pierd mințile”, a declarat Ion Cristoiu.