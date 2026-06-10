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ITM taie în carne vie. Amenzi de peste 2 milioane de lei în urma controalelor făcute pe șantierele din Capitală

ITM taie în carne vie. Amenzi de peste 2 milioane de lei în urma controalelor făcute pe șantierele din Capitală
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Control ITM. Foto: Ministerul Muncii
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Inspectoratul Teritorial de Muncă București a dat amenzi usturătoare în urma unei serii de controale efectuate la câteva șantiere din București. Campania a vizat verificarea respectării legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă.

Acțiunile s-au derulat sub coordonarea inspectorului-șef de la ITM București, Constantin Bujor, și cu participarea secretarului de stat din Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ákos Derzsi.

Controale drastice într-unul dintre domeniile cele mai expuse la muncă la negru

Ampla acțiune de control în domeniul construcțiilor, pentru verificarea respectării legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă, transmite ministerul într-un comunicat de presă.

În cadrul controalelor efectuate în domeniul relațiilor de muncă, inspectorii de muncă au verificat 38 de angajatori. Au fost identificate 58 de persoane care desfășurau activitate fără forme legale, inclusiv cazuri de muncă nedeclarată. Pentru neregulile constatate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 2.020.000 lei.

Control ITM. Foto: Ministerul Muncii

Principalele abateri identificate au vizat:

  • neîncheierea contractelor individuale de muncă în formă scrisă;
  • netransmiterea contractelor individuale de muncă în Reges On-Line;
  • lipsa evidenței timpului de muncă.

Nu s-au luat măsuri de protecție colectivă pentru prevenirea căderii de la înălțime

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, au fost dispuse măsuri ferme pentru remedierea deficiențelor constatat. Inspectorii au dispus și 4 sistări de activitate, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 121.000 lei.

Principalele neconformități constatate în domeniul securității și sănătății în muncă au fost:

  • lipsa instruirii lucrătorilor;
  • lipsa măsurilor de protecție colectivă pentru prevenirea căderii lucrătorilor de la înălțime.

Control ITM. Foto: Ministerul Muncii

Inspectoratul Teritorial de Muncă București mai informează că va continua acțiunile de verificare și monitorizare a respectării legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă. Acțiunile au rolul de protejare a drepturilor salariaților și promovarea unui mediu de muncă sigur și legal.

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