Premierul Bolojan dă vina pe Uniunea Europeană pentru concedierile minerilor: „Angajamentul față de U.E. a dus la concedierile de la C.E. Oltenia”

Premierul Ilie Bolojan a discutat marți la Palatul Victoria cu reprezentanții sindicatelor minerilor de la Complexul Energetic Oltenia, după ore de proteste în fața Guvernului, transmite biroul prim-ministrului într-un comunicat.

În cadrul întâlnirii cu premierul Ilie Bolojan, sindicaliștii de la C.E. Oltenia au solicitat reînnoirea contractelor individuale de muncă pe durată determinată, în cazul celor care încetează la 1 aprilie 2026, pentru 1476 de salariați, respectiv la 1 mai 2026, pentru 317 de salariați.

În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, reprezentanții sindicatelor au solicitat acordarea unor drepturi salariale compensatorii pentru angajații cărora nu le vor fi reînnoite contractele de muncă.

Bolojan: „Angajamentele față de U.E. și starea economică a C.E. Oltenia au condus la măsurile pe care le vedem acum”

Ilie Bolojan a precizat că situația actuală este o consecință a angajamentului pe care România l-a luat față de Comisia Europeană și în urma căruia a încasat o sumă de bani.

”Personal, înțeleg situația socială, însă sunt corect cu dumneavoastră și cu oamenii pe care îi reprezentați și vă spun adevărul. În urmă cu câțiva ani, România și-a asumat niște angajamente în fața Comisiei Europene pentru care a încasat bani. Aceste angajamente și starea economică a C.E. Oltenia au condus la măsurile pe care le vedem acum, incluse în Planul de restructurare a companiei”, a afirmat premierul Bolojan, potrivit comunicatului de la Guvern.

„Planul de reorganizare cuprinde reduceri de personal”

Premierul susține că reducerile de personal sunt necesare pentru a acoperi pierderile întreprinderii C.E. Oltenia, care depășește 1 miliard de lei.

„În plan economic, societatea a încheiat exercițiul financiar 2025 cu o pierdere contabilă estimată la aproximativ 1 miliard de lei, în contextul în care costurile generate de achiziția certificatelor de emisii CO₂, în valoare de peste 2 miliarde de lei, reprezintă 38,5% din totalul cheltuielilor.

În această conjunctură, a fost adoptat Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară care cuprinde măsuri de reducere a cheltuielilor, atât de natură operațională, cât și reduceri de personal, în acord cu calendarul actualizat privind decarbonizarea sectorului energetic și închiderea capacităților pe bază de cărbune”, se precizează în documentul Guvernului.

„Reînnoirea contractelor de muncă nu va fi posibilă”

În consecință, sindicaliștii de la Complexul Energetic Oltenia nu au ajuns la nicio înțelegere cu premierul Ilie Bolojan, care a refuzat să prelungească contractele de muncă.

„Potrivit acestui plan, reînnoirea contractelor individuale de muncă pe durată determinată care ajung la termenul de încetare la 1 aprilie 2026, respectiv 1 mai 2026, nu va fi posibilă, iar acordarea unor drepturi salariale compensatorii pentru salariații aflați în astfel de situații nu este prevăzută de legislația muncii”, se mai arată în comunicat.

La întâlnire a participat, alături de prim-ministru, din partea Guvernului, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. De asemenea, a participat președintele directoratului la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Dan Plaveti.

Proteste violente în fața Guvernului, după anunțul concedierilor

Aproximativ 1000 de protestatari s-au strâns marți în fața Guvernului, pentru a-și exprimă revolta față de reducerea de personal anunțată de conducerea CE Oltenia. Manifestanții au scris pe pancarte mesaje virulente la adresa premierului Bolojan și celor aflați la șefia întreprinderii: „Condamnați Gorjul la moarte economică”, „Restructurare responsabilă, nu închidere. Salvați CEO”, „Gorjul trăiește prin C.E. Oltenia”.

Minerii au solicitat suspendarea deciziei de concediere pentru cei 1.800 de angajați și reevaluarea planului de restructurare în raport cu noile orientări europene privind tranziția energetică.

Protestatarii au intrat în conflict cu bodyguarzii care asigurau ordinea la evenimentul organizat de sindicaliști, după ce manifestanții nu au vrut să părăseasca zona la ora 17:00, până când era avizat evenimentul.

FOTO: Mediafax

