Prima pagină » Știri externe » Știință » Te trezești peste noapte, în jurul orei 03:00? Ce spune un expert despre acest fenomen: „Corpul nostru va crede că este o problemă"

Ți s-a întâmplat să te trezești în repetate rânduri peste noapte, chiar spre dimineață? Multe persoane au susținut să se trezesc în jurul orei 3 dimineața. Apoi, nu mai au un somn odihnitor. Un expert a susținut că ar exista o greșeală pe care multe persoane ar repeta-o săptămâni la rând, fără să își dea seama. Iată mai jos, în articol, despre ce este vorba.

Trezirea în miez de noapte, spun unii dintre experți, ar putea să prelungească alte probleme, în mod inconștient. Dacă aceste probleme sunt prelungite, atunci există probabilitatea ca oamenii să se simtă „absolut epuizați” în timpul zilei.

Fosta angajată a NHS, Kathryn Pinkham, este specialistă în insomnie și fondatoarea Clinicii de Insomnie. Într-o intervenție la podcastul Body Composition Coach, ea a explicat că „insomnia de menținere a somnului” reprezintă o problemă destul de frecventă, care îi obligă pe oameni să se trezească în miez de noapte. De aceea, există o probabilitate că unele persoane se trezesc peste noapte, în jurul orei 03:00.

Trezirea la ora 03:00

A explicat și care ar putea fi o parte din cauzele pentru care este produsă trezirea peste noapte. Printre acestea se numără anxietatea, durerile cronice și schimbările hormonale.

Ce cauzează trezirea la 3 dimineața

„Este o combinație între lipsa unui avânt suficient pentru a dormi toată noaptea, așa că ne trezim la ora trei dimineața. Când ne trezim la ora trei, majoritatea oamenilor verifică ora, ceea ce ne declanșează mintea să se întrebe dacă am dormit suficient și să intre în panică pentru ziua de mâine.

Ce se întâmplă este că, la ora trei dimineața, dacă devenim atenți la faptul că suntem treji, atunci corpul nostru va crede că este o problemă. Și va trebui să reacționeze ca și cum ar exista o problemă, astfel încât să se declanșeze acea stare de luptă sau fugă”, a spus ea, arată Express.co.uk.

Din această cauză, oamenii ar putea tinde să fie „absolut epuizați”, însă incapabili să rupă tiparul intern pe care corpul lor a ajuns să-l recunoască drept „normal”. Kathryn Pinkham a precizat că sistemele noastre corporale sunt „bune la recunoașterea și respectarea unui tipar, dar nu pot face diferența între un tipar bun și unul rău”. Astfel de probleme pot conduce la insomnie de miez de noapte și pot include factori mentali precum anxietatea, stresul și depresia. Ea susține că și stilul de viață poate cauza astfel de probleme (consumul de cofeină / alcool seara).

Care ar putea fi soluția?

Kathryn Pinkham a susținut că soluția este de a corecta acel tipar stabilit, mai degrabă decât de a încerca să elimini factorul declanșator în sine.

„Ați stabilit un tipar care nu funcționează… Schimbăm comportamentul care menține acel tipar. Ceea ce declanșează problema insomniei nu este lucrul pe care ne concentrăm, pentru că nu asta o menține. Ci cum ne comportăm în timpul somnului și cum ne simțim în timpul somnului”, a spus ea.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

