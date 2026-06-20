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Ce trebuie să faci pentru a dormi bine în nopțile de vară. Un singur lucru nu este suficient

Ce trebuie să faci pentru a dormi bine în nopțile de vară. Un singur lucru nu este suficient
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Temperatura camerei ar trebui să fie între 19-21 de grade Celsius, scrie eleconomista.es. Poți folosi așternuturi din materiale naturale, precum bumbac sau pânză, pentru un confort sporit.

Carlos Egea, directorul Sleep Unit de la Quironsalud Vitoria, a subliniat că răcorirea corpului înainte de somn cu un duș călduț sau aplicarea de apă rece pe încheieturi ajută la disiparea naturală a căldurii.

Specialistul a oferit și alte ponturi, care ne pot ajuta să dormim bine în nopțile toride de vară.

După cum spune pneumologul, temperaturile ridicate din timpul nopții afectează ritmurile circadiene, nu permit intrarea în starea de somn profund, ne fac să ne trezim frecvent și ne afectează starea de a doua zi.

Devenim mai irascibili, ne pierdem concentrarea și performanța, din cauza oboselii și sistemul nostru imunitar are de suferit pe termen lung.

Cum scazi temperatura corpului

Corpul are nevoie să-și diminueze temperatura, pentru a induce somnul. Este esențial ca în dormitor să fie o temperatură de 19-21 de grade Celsius.

Pentru a atinge această temperatură, poți ventila casa, în mod strategic, ținând jaluzelele trase pe timpul zilei și deschizând ferestrele pe timpul nopții, când gradele sunt „prietenoase”.

De asemenea, cu toții ar trebui să acordăm atenție hainelor pe care le purtăm, la somn, dar și așternuturilor de pe pat.

Ambele trebuie să fie respirabile. Potrivit lui Egea, fibrele naturale precum bumbacul sau pânza oferă cea mai bună ventilare.

Rolul alimentației înainte de somn

Alimentația joacă un rol important deoarece digestia crește temperatura corpului. În consecință, expertul a subliniat că cina ar trebui să fie minimalistă și să mâncăm cu cel puțin două ore înainte de somn.

Chiar dacă hidratarea este esențială pe timp de vară, specialistul a preferat că este mai bine să bem apă pe parcursul zilei, nu noaptea. „Dacă vom bea multă apă înainte de a adormi, cu siguranță somnul ne va fi perturbat”, a spus acesta.

Medicul le-a reamintit tuturor celor care suferă de insomnii cronice, sforăie excesiv sau se trezesc epuizați că ar trebui să meargă la un specialist.

Vara poate amplifica aceste simptome, care nu ar trebui să fie considerate firești, a avertizat Egea.

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