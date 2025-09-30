Nicușor Dan ignoră CCR în privința pensiei magistraților: „Decizia CCR e mult exagerată. Există unanimitate că lucrul ăsta trebuie să se întâmple”

Întrebat ce se va întâmpla dacă CCR va respinge legea pensiilor speciale, care-i vizează și pe magistrați, Nicușor Dan a precizat că „decizia CCR e mult, mult exagerată”.

„Decizia CCR e mult, mult exagerată. Există în societate aproape unanimitate că în orice sistem posibil pensia să fie cât salariul. Există unanimitate în clasa politică că lucrul ăsta trebuie să se întâmple.

În baza acestui fapt, Guvernul a făcut o lege pe care și-a asumat răspunderea și pe care s-a străduit s-o facă cât mai solidă. Dacă va avea probleme, există legitimitatea coaliției să facă o lege care nu sa aibă probleme”, a declarat Nicușor Dan.