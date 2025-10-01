Nicușor Dan, ruptură de logică în fața liderilor europeni. Adrian Năstase: „S-a dus la Copenhaga să prezinte un raport despre alegerile din România”

Adrian Năstase a vorbit, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre faptul că președintele Nicușor Dan a prezentat la summit-ul de la Haga un raport despre anularea alegerilor din noiembrie 2024.

„Am văzut că s-a dus la Copenhaga ca să prezinte un raport despre alegerile din România. Nu știu cine l-a întocmit. Eu spun că într-un moment în care participi la o reuniune unde se discută despre viitor, despre modul în care se vor împărți fonduri pentru diferite obiective de securitate, economie, tu vii să dai o informare despre o poveste internă despre care nu ești nici tu foarte convins”, a declarat Adrian Năstase.