UE deblochează 16 miliarde de euro pentru Ungaria, dar plățile mai durează. Ce pași mai are de urmat premierul Magyar și ce fonduri rămân înghețate

Melania Agiu
Premierul ungar, Péter Magyar, a obținut, vineri, prima sa victorie majoră la Bruxelles – a reușit să-i convingă pe oficialii europeni să deblocheze 16,4 miliarde de euro din fondurile înghețate ale Ungariei. Magyar a prezentat întâlnirea sa cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, drept o realizare importantă — însă Ungaria este încă departe de a primi miliardele de euro din fondurile UE pe care Budapesta le dorește, arată o analiză Politico.

„În urma reuniunii de astăzi, s-au deblocat 16,4 miliarde de euro”, a declarat premierul ungar reporterilor după reuniunea de vineri, calificând rezultatul drept mai bun decât se așteptase.

Cu toate acestea, reprezentanții Comisiei au adoptat o abordare mai prudentă, caracterizând acordul de vineri drept un consens politic privind o orientare generală, și nu ca o decizie de deblocare a fondurilor, care au fost înghețate din cauza încălcărilor legislației UE comise în perioada în care fostul premier, Viktor Orbán, se afla la putere.

„Nu am convenit încă asupra acordării fondurilor”, a declarat un înalt funcționar al Comisiei. „Am convenit asupra unei liste de angajamente care, dacă vor fi îndeplinite până la 31 august, vor determina plata fondurilor respective.”

În ultimele zile, negociatorii au analizat reformele și investițiile specifice și, mai ales, au evaluat dacă acestea ar putea fi realizate în mod realist înainte de termenul limită stabilit de UE pentru depunerea oficială a cererii de finanțare, și anume 31 august, a declarat un al doilea oficial al Comisiei.

„Există deja detalii considerabile” în spatele acordului, au adăugat oficialii contactați de Politico.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat că „s-au realizat deja progrese semnificative într-un timp foarte scurt” în Ungaria, adăugând că „acest lucru ne dă încredere în pașii următori”.

Magyar a venit la Bruxelles sperând să obțină o victorie — însă, înaintea întâlnirii, oficialii UE au avertizat că fondurile vor fi acordate numai după ce Ungaria va finaliza reformele complexe.

Un drum lung până la 16,4 miliarde de euro

Se preconizează că Ungaria își va prezenta oficial planul de redresare revizuit — următorul pas important în vederea obținerii efective a fondurilor — săptămâna viitoare, potrivit unui înalt funcționar al Comisiei. Propunerea ar trebui apoi să fie aprobată de Comisie și avizată de țările UE, Bruxelles urmărind adoptarea acesteia în luna iulie.

Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, acordul ar putea debloca până la 10 miliarde de euro în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (RRF) al UE, alături de fonduri suplimentare destinate coeziunii și libertății academice, ceea ce ar ridica suma totală disponibilă la 16,4 miliarde de euro.

Mai exact, pachetul în valoare de 16,4 miliarde de euro cuprinde 10 miliarde de euro din Fondul de redresare și reziliență (RRF) — 6,5 miliarde de euro sub formă de granturi și 3,5 miliarde de euro sub formă de împrumuturi —, precum și 2,2 miliarde de euro condiționate de respectarea cerințelor privind libertatea academică și 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune, fonduri destinate stimulării economiilor regiunilor mai sărace.

De asemenea, acordul nu restabilește întreaga finanțare pe care Ungaria a pierdut-o în urma disputelor de-a lungul anilor cu Bruxelles.

Potrivit unor înalți funcționari ai Comisiei, aproximativ 2 miliarde de euro din fondurile de coeziune s-au pierdut definitiv odată cu expirarea termenelor de cheltuire.

„Această finanțare nu poate fi recuperată”, a declarat unul dintre funcționarii citați mai sus, subliniind că acordul de vineri nu are niciun impact asupra acestor fonduri.

În plus, peste 530 de milioane de euro rămân înghețate din cauza problemelor legate de migrație, azil și comunitatea LGBTQ, ceea ce înseamnă că, chiar dacă Ungaria va obține în cele din urmă întregul pachet de 16,4 miliarde de euro, o parte din fondurile UE rămâne inaccesibilă.

