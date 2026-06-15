Ministrul Afacerilor Externe a discutat cu vicepremierul și ministrul de externe al Pakistanului, Mohammad Ishaq Dar, despre stadiul negocierilor pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu asigură că a fost reliefat și rolul României în viitoarele faze ale acordului de pace.

Șefa diplomației de la București a mulțumit Pakistanului pentru rolul său de mediator în criza geopolitică din Orientul Mijlociu.

Țoiu a subliniat rolul ONU și UE în negocierile de pace din Iran

Ministra a evidențiat contribuția mai multor state din regiune la procesul de dezescaladare, inclusiv Arabia Saudită, Qatar, Turcia și Egipt.

„În această dimineață am avut o convorbire cu Mohammad Ishaq Dar, viceprim‑ministru și ministrul de externe al Pakistanului, în care m-a informat privind stadiul medierilor din Orientul Mijlociu privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, a acordului esențial între SUA și Iran și calendarul semnării acestuia”, a notat pe rețeaua X Oana Țoiu.

Aceasta a subliniat importanța dialogului constant și a implicării Organizației Națiunilor Unite și a Uniunii Europene în susținerea negocierilor.

Șanse mari pentru o scădere a prețului la energie

Referitor la impactul diplomatic al acestui acord, Țoiu estimează că sunt speranțe realiste ca eforturile diplomatice cumulate ale SUA și altor țări în direcția procesului de mediere să aibă ca efect scăderea prețurilor la energie. Precum și asigurarea accesului la îngrășăminte agricole.

„Obiectivele comune – de a contribui la scăderea prețurilor la energie și de a asigura acces la timp la îngrășăminte agricole, cu impact asupra piețelor alimentare la nivel global – au acum o perspectivă realistă datorită eforturilor diplomatice ale SUA și ale țărilor implicate în procesul de mediere”.

Rolul României în viitoarele faze de implementare a înțelegerii

În context, ministra a amintit că acordul va fi semnat vineri, 19 iunie. Politiciana USR a punctat rolul României în viitoarele faze de implementare a înțelegerii. Rol posibil în calitate de viceguvernator al AIEA (Agenția Internațională de Energie Atomică).