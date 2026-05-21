Nuclearelectrica apără proiectul reactoarelor de la Doicești, după criticile lui Ilie Bolojan

Compania de stat Nuclearelectrica respinge criticile lui Bolojan, care a numit proiectul reactoarelor nucleare mici de la Doicești un eșec costisitor. Premierul interimar a acuzat conducerea instituției că a investit sute de milioane de euro doar pe hârtii și pe un teren. În replică, operatorul național arată că planul respectă toate normele de siguranță, se află în grafic cu bugetul și are sprijinul investitorilor internaționali.

Conducerea companiei explică faptul că fostul amplasament al termocentralei din județul Dâmbovița a trecut prin verificări stricte înainte de selecție.

„Dezvoltarea etapizată a Proiectului SMR Doicești […] este 100% conformă etapelor specifice dezvoltării unui proiect nuclear, validată independent prin evaluări AIEA, conformă cu toate normele și standardele industriei nucleare.”

Banii pentru proiect sunt asigurați

Din punct de vedere financiar, Nuclearelectrica și o firmă privată au pus la comun câte 4 milioane de euro pentru a începe lucrările. De asemenea, statul a aprobat un împrumut de rezervă de până la 243 de milioane de dolari pentru a finanța proiectul în caz de nevoie.

”Pentru finanţarea Proiectului SMR Doiceşti, compania de proiect Ropower Nuclear S.A. are în vedere, pe lângă contribuţiile financiare ale acţionarilor săi de până la acest moment şi atragerea de alte surse de finanţare (…) atragerea de noi investitori (interes deja exprimat), accesarea de credite de la Agenţii de export, accesarea de granturi şi alte surse, astfel cum vor fi identificate/disponibile”, explică Nuclearelectrica.

Compania cere politicienilor să nu mai atace proiectele mari de energie

Declarațiile lui Ilie Bolojan au stârnit nemulțumiri, însă conducerea Nuclearelectrica cere stabilitate și liniște pentru ca acest parteneriat cu SUA să poată continua.

„Proiectele energetice strategice sunt și trebuie să fie transpartinice, dezvoltate strict în interesul României, consumatorilor și prin raportare la arealul de avantaje economico-financiare”.

Ilie Bolojan a criticat proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești

Premierul Ilie Bolojan a criticat într-o emisiune de televiziune proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești, parte a parteneriatului strategic pe energie dintre România și SUA, deși miniștrii PNL s-au ocupat de proiect.

„Unul din proiectele de care s-a vorbit în acești ani a fost SMR de la Doicești. Știți cât a consumat Nuclearelectrica? 240 de milioane de dolari. Vom rămâne cu un teren și niște hârtii. Merita asta? În loc să facem investiții cu cap și să negociem clar contractele pentru a investi în nuclear cu adevărat în așa fel încât să avem dezvoltare în anii următori”, a spus Bolojan.

Grindeanu: „Îl avertizăm să rămână în limitele date de Constituție”

Declarațiile premierului interimar au stârnit revoltă și în rândul celorlalți politicieni. Liderul PSD a transmis că Bolojan încalcă Constituția prin oprirea proiectelor de la Doicești, parte a parteneriatului strategic cu SUA.

„Simțim nevoia să-l avertizăm pe Ilie Bolojan să rămână în limitele date de Constituție. Un premier demis are prerogative doar în a administra treburile țării. Ceea ce face Bolojan, la acest moment, este să pună în discuție parteneriate strategice și să slăbească companii strategice ale statului român. Dacă vorbim despre proiectul de la Doicești, este un proiect strategic, face parte din parteneriatul cu SUA și luările de poziție ale primului-ministru nu se înscriu în limitele Constituției. Aceste lucruri se văd și pe Bursă, fluctuații ale acțiunilor, nu doar ale Nuclearelectrica, ci și ale partenerilor Nuclearelectrica. Trebuie să înceteze cu aceste lucruri”, a declarat Sorin Grindeanu.

AUTORUL RECOMANDĂ: