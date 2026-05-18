Orașul italian considerat cândva „rușinea națională” care astăzi îi lasă pe turiști fără cuvinte. A fost evacuat în anii 50

Orașul italian considerat cândva „rușinea națională” care astăzi îi lasă pe turiști fără cuvinte. Evacuat în anii 1950, acesta s-a transformat astăzi într-o destinație de vacanță luxoasă.

Italia este una dintre destinațiile de vacanță preferate de turiști, unde fiecare provincie are propria identitate și cultură distinctă. În timp ce turiștii aleg de obicei destinații precum Florența, Roma, Lacul Garda sau Lacul Como, există un loc mai puțin cunoscut care i-a lăsat pe vizitatori pur și simplu fără cuvinte, relatează Express.

De ce era cunoscut drept „rușinea Italiei”

Cândva cunoscut drept „rușinea Italiei”, Matera, un oraș situat pe un promontoriu stâncos în regiunea sudică Basilicata, s-a transformat într-o destinație turistică luxoasă. O colecție remarcabilă de locuințe antice săpate în stâncă, aflate în zona cunoscută drept Sassi, oferă acum un refugiu liniștit încărcat de istorie. Locuințele din peșteri au fost evacuate de guvernul italian în anii 1950, deoarece erau considerate mahalale din cauza condițiilor precare de trai.

Mii de locuitori au fost mutați în locuințe moderne, iar premierul de atunci, Alcide De Gasperi, a descris Matera drept o „rușine națională”. Zona era considerată un pericol grav pentru sănătate, lipsită de sisteme adecvate de canalizare sau electricitate și profund afectată de sărăcie. Un fost locuitor din Matera a descris odată condițiile de trai drept „brutale”, cu „familii de nouă sau zece copii dormind lângă catâri și porci”.

Ce poți vizita aici

Sassi di Matera cuprinde două cartiere, iar orașul Matera este așezat pe vârful muntelui. O recenzie de pe TripAdvisor a unui turist cazat la Pietragialla, care oferă vedere spre orașul Matera, a descris experiența cazării în peșteră drept „incredibilă”.

Autorul recenziei a scris: „Am rămas fără cuvinte de cât de bine ne-am simțit. A fost o experiență incredibilă și totul a fost de necrezut. Camera este fantastică. Baia este cea mai frumoasă baie în care am fost vreodată, iar cada pare de pe altă planetă. Dar cel mai incredibil lucru este liniștea.”

Cartierul Sassi găzduiește muzee precum Casa Grotta di Vico Solitario, care le arată vizitatorilor cum arăta viața țăranilor din regiune cu doar câteva decenii în urmă. Există și biserici săpate în stâncă datând din secolul al XIII-lea, iar Santa Lucia alle Malve, o biserică catolică din Matera, este considerată pe scară largă drept „cea mai frumoasă”, având mozaicuri antice vechi de sute de ani.

