Turiștii au desemnat cele mai „neprietenoase" orașe din Europa. Unul dintre ele a fost descris drept „destul de sumbru"

Mai multe capitale europene au fost criticate de turiști britanici pentru că ar fi neprietenoase, murdare și periculoase. Capitalele europene rămân destinații preferate pentru numeroși britanici care își doresc o scurtă escapadă din rutina zilnică, scrie Express.

Ușor accesibile cu avionul sau trenul, aceste orașe sunt ideale pentru vacanțe prelungite de weekend. Cu toate acestea, un număr tot mai mare de destinații își construiesc o reputație negativă în rândul turiștilor, fiind considerate neprimitoare, murdare și nesigure.

Turiștii au desemnat cele mai „neprietenoase” orașe din Europa

Un oraș în special a fost indicat de turiștii britanici drept o destinație de evitat, potrivit unor comentarii recente de pe platformele de social media. Considerat în mod tradițional simbolul escapadelor romantice, Paris a fost ținta unor critici dure. Într-o discuție pe Reddit, un utilizator a descris orașul drept murdar și a susținut că localnicii sunt „incredibil de nepoliticoși”.

Utilizatorul a scris: „Am spus «merci» când cineva chiar s-a oprit la o trecere de pietoni, iar omul s-a uitat nervos și a ridicat din umeri de parcă eram idiot. Am fost urmărită de doi bărbați lângă Luvru. Nu m-aș mai întoarce niciodată. Nu înțeleg de ce oamenii spun că este romantic…probabil acei oameni sunt atrași de lucruri ciudate.”

Un alt comentator a atras atenția asupra criminalității și a costurilor ridicate din capitala Franței: „Foarte multă criminalitate vizibilă peste tot, sub forma hoților de buzunare și a escrocilor. Foarte scump, iar parizienii au fost în general destul de nepoliticoși. Cel puțin când mergi în zonele mai bune din Londra pentru mâncare, cartierul arată pe măsura prețurilor exagerate.”

Și alte orașe europene celebre au fost criticate de utilizatorii Reddit. Berlin a fost descris drept un oraș plin de oameni nepoliticoși. Bruxelles a fost descris drept un oraș cu o „atmosferă destul de sumbră”, în timp ce Roma ar fi plin de „escroci și indivizi care hărțuiesc femeile”.

