A fost desemnată Destinația Anului 2026 în România. Orașul care a obținut marele trofeu

Într-o perioadă complicată pentru multe afaceri locale, atunci când alegem să călătorim prin România alegem, de fapt, să susținem antreprenori români, comunități locale și oameni care investesc în dezvoltarea acestor locuri.

Felicitări tuturor finaliștilor și organizatorilor pentru ceea ce au construit în jurul acestui proiect! România are enorm de multe locuri care merită descoperite mai bine – inclusiv de către noi, românii.

Turismul românesc trebuie dezvoltat. Destinația România trebuie promovată mult mai bine. Iar Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului este și va fi un partener spre acest deziderat”, a scris Irinel Darău pe pagina sa de Facebook.

Și Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara, a transmis un mesaj după ce orașul a fost ales „Destinația Anului 2026 în România”. El a precizat că acest premiu validează munca orașului și le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit la acest succes. De asemenea, Dominic Fritz a mai spus că Timișoara a mai cîltigat și locul I la categoria „Orașe care inspiră” și locul secund pentru campaniile de promovare.

„Sunt premii care validează munca orașului”

„Timișoara a fost desemnată în această seară Destinația Anului 2026 în România. În plus, a câștigat locul I la categoria Orașe care inspiră și locul secund pentru campaniile de promovare.

Decizia a luat-o un juriu de specialitate, dublată de voturile oamenilor. Le mulțumesc.

Sunt premii care validează munca orașului din ultimii ani. Anul Capitalei Culturale Europene a fost startul unui creșteri constante a vizibilității și interesului pentru Timișoara, atât pentru români, cât și pentru străini. Profilul celor sosiți în oraș s-a schimbat: ponderea celor veniți pentru afaceri e mai mică decât cea a vizitatorilor în timpul lor liber, după 15-20 de ani de turism preponderent de business.

Datele oficiale arată că, în 2025, turismul din Timișoara a continuat să crească, în contrast cu tendințele naționale: media lunară a sosirilor a crescut cu 5% față de 2024, în timp ce, la nivel național, s-a înregistrat o scădere de 2%. Anul acesta, creșterea se menține.

Le mulțumesc celor care fac munca din spatele reflectoarelor. Colegilor de la Visit Timișoara, asociația de promovare a orașului pe care am înființat-o acum 4 ani. Celor care lucrează în industria ospitalității și în cea creativă. Și tuturor celor care prin munca și atitudinea lor fac din Timișoara orașul de care suntem mândri.

Vă așteptăm la Timișoara, Destinația Anului în România!”, a transmis Dominic Fritz.

