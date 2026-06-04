Percheziții DIICOT în București și în 5 județe din țară. Rețea de lux care fura mașini din UE și le vindea în România, destructurată de polițiști

Polițiștii și procurorii DIICOT fac percheziții în București și cinci județe din țară. Anchetatorii au spart o grupare periculoasă care se ocupa cu traficul de mașini de lux furate.

„Astăzi, 4 iunie 2026, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti, au pus în executare 30 de mandate de percheziţie, în judeţele Prahova, Ialomiţa, Argeş, Teleorman, Bistriţa-Năsăud şi municipiul Bucureşti, la domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor societăţi comerciale, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals”, informează IGPR.

Membrii rețelei aduceau în România mașini scumpe furate din Uniunea Europeană sau luate în leasing, le modificau seriile și le vindeau unor oameni care nu știau că sunt furate. În doar un an, infractorii au păcălit clienții cu peste 800.000 de euro.

Acte false din Spania și Austria

Gruparea a început să acționeze în județul Prahova sub conducerea unui lider care organiza toate detaliile. Mașinile erau furate din străinătate prin metode electronice moderne, cum ar fi copierea cheilor sau atacuri asupra semnalului telecomenzii.

„Probatoriul administrat a reliefat că aceştia ar fi utilizat ca documente de provenienţă ale autoturismelor, blancuri ale unor documente originale din Spania şi Austria, falsificând doar datele transcrise. Autoturismele ţintă ar fi fost sustrase, fie prin descuiere electronică, duplicat chei sau relay attack, fie obţinute prin înşelăciune şi transportate în România sau în statele vecine, unde s-ar fi realizat modificarea elementelor de identificare şi gravarea unei noi serii corespunzătoare unui autoturism „curat”, de aceeaşi marcă, culoare şi an de fabricaţie (clone)”, precizează IGPR.

După ce modificau mașinile, infractorii trimiteau diverse persoane la punctele Registrului Auto Român (R.A.R.) pentru a obține actele de înmatriculare. Cu documentele românești eliberate oficial, rețeaua scotea vehiculele la vânzare, de cele mai multe ori pe rețelele de socializare.4

Perchezițiile au loc în Prahova, Ialomiţa, Argeş, Teleorman, Bistriţa-Năsăud şi municipiul Bucureşti.

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