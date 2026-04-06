Război în Ucraina, ziua 1502. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushnerm, așteptați la Kiev după Sărbătorile Pascale

Războiul din Ucraina a intrat luni, 6 aprilie 2026, în a 1502-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Ucraina așteaptă o vizită a emisarilor președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care lucrează la un acord de pace cu Rusia, după Sărbătorile Pascale, a declarat șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Kiril Budanov.

Cine ar mai face parte din delegație

Budanov a declarat pentru agenția Bloomberg că delegația SUA l-ar putea include și pe senatorul republican Lindsey Graham, din Carolina de Sud. El a vizitat Ucraina de mai multe ori și pledează continuarea războiului, inclusiv pentru sancțiuni mai dure împotriva Rusiei.

Într-o discuție cu Zelenski, în 2023, senatorul Lindsey Graham a spus că ajutorul militar oferit Ucrainei de SUA este cel mai bun mod în care Washingtonul a cheltuit vreodată bani și că rușii mor. Această declarație a fost descrisă de Kremlin drept o „rușine” pentru SUA.

„Kushner, Witkoff, Lindsey Graham, aceștia sunt cei așteptați să vină. Cine va mai fi acolo, vom vedea”, a spus Budanov.

Delegația americană s-ar putea deplasa apoi la Moscova, susține Ukrinform.

Cu ocazia acestei vizite, Ucraina va încerca să obțină din partea SUA garanții de securitate mai puternice, în cazul unui acord de pace cu Rusia, a sugerat Kiril Budanov: „Am definit cu mult timp în urmă ceea ce dorim. Cred că va fi implementat în curând. Ceea ce va urma este o altă problemă. Dar în ceea ce privește garanțiile de securitate, am făcut, cu siguranță, progrese”.

Vizita va avea loc după discuțiile pe care o delegație ucraineană le-a avut în Florida pe 23 martie cu Witkoff și Kushner, în absența reprezentanților ruși.

Negocierile de pace, sistate

Din cauza războiului pornit de SUA și Israel împotriva Iranului, negocierile dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA, sunt în prezent înghețate. Ultima rundă de negocieri în acest format a avut loc pe 17-18 februarie la Geneva și s-a încheiat fără progrese, în afara unor noi schimburi de prizonieri și a abordării modalităților de verificare a unei încetări a focului odată ce se va ajunge la un acord de pace. Această perspectivă rămâne, însă, îndepărtată.

Conform surselor diplomatice, discuțiile au fost foarte tensionate și Rusia nu a cedat în fața cererilor sale – Ucraina să cedeze regiunea Donbas. Zelenski refuză în continuare să-și asume politic o asemenea cedare teritorială și cere ca orice decizie de acest fel să fie validată printr-un referendum, despre care susține că a priori va respinge cedarea Donbasului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Recomandarea video

Mediafax
Axios: SUA, Iranul și mediatorii fac eforturi pentru un armistițiu de 45 de zile
Digi24
Unde se poate călători în siguranță în 2026: Top 10 cele mai sigure țări
Cancan.ro
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Ce s-a ales de utilajele „minune” pentru topirea zăpezii lăsate moștenire de administrația Firea. Explicațiile Primăriei Capitalei
Mediafax
Artemis II ajunge astăzi în spatele Lunii. Ce vor vedea astronauții pe fața nevăzută
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au aflat, în sfârșit, de ce câmpul magnetic al Pământului a avut un comportament haotic acum 600 de milioane de ani
VIDEO Ion Cristoiu: Va merge DIICOT până la capăt cu anchetarea Diversiunii Dezvăluirile lui Lasconi? Eu cred că nu
10:57
Ion Cristoiu: Va merge DIICOT până la capăt cu anchetarea Diversiunii Dezvăluirile lui Lasconi? Eu cred că nu
RĂZBOI Reacțiile comice ale ambasadelor Iranului la amenințarea lui Trump că va declanșa „iadul”: „Flintstones și Imperiul Persan”/„Ia-o mai ușor, Tigrule”
10:49
Reacțiile comice ale ambasadelor Iranului la amenințarea lui Trump că va declanșa „iadul”: „Flintstones și Imperiul Persan”/„Ia-o mai ușor, Tigrule”
CONTROVERSĂ Ruptură totală între fostul pastor al lui Orban și premierul maghiar: „Naționalismul creștin nu are legătură cu Biblia”
10:43
Ruptură totală între fostul pastor al lui Orban și premierul maghiar: „Naționalismul creștin nu are legătură cu Biblia”
ANALIZA de 10 Scutul tehnologic al Ucrainei, adevăr sau provocare. „Nu este inovație, așa se face cu Lego” / „Schimbă echilibrul pe câmpul de luptă”
10:00
Scutul tehnologic al Ucrainei, adevăr sau provocare. „Nu este inovație, așa se face cu Lego” / „Schimbă echilibrul pe câmpul de luptă”
ACCIDENT Vedeta din Beverly Hills, implicată într-un grav accident rutier. Actrița și copiii ei, internați de urgență la spital
09:53
Vedeta din Beverly Hills, implicată într-un grav accident rutier. Actrița și copiii ei, internați de urgență la spital
ARMATĂ Traian Băsescu propune crearea Armatei Europene: „Să nu mai fim dependenți de un instabil ca Trump. El este gata să vândă Europa lui Putin”
09:43
Traian Băsescu propune crearea Armatei Europene: „Să nu mai fim dependenți de un instabil ca Trump. El este gata să vândă Europa lui Putin”

Cele mai noi

Trimite acest link pe