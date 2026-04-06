Război în Ucraina, ziua 1502. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushnerm, așteptați la Kiev după Sărbătorile Pascale

Războiul din Ucraina a intrat luni, 6 aprilie 2026, în a 1502-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Ucraina așteaptă o vizită a emisarilor președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care lucrează la un acord de pace cu Rusia, după Sărbătorile Pascale, a declarat șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Kiril Budanov.

Cine ar mai face parte din delegație

Budanov a declarat pentru agenția Bloomberg că delegația SUA l-ar putea include și pe senatorul republican Lindsey Graham, din Carolina de Sud. El a vizitat Ucraina de mai multe ori și pledează continuarea războiului, inclusiv pentru sancțiuni mai dure împotriva Rusiei.

Într-o discuție cu Zelenski, în 2023, senatorul Lindsey Graham a spus că ajutorul militar oferit Ucrainei de SUA este cel mai bun mod în care Washingtonul a cheltuit vreodată bani și că „rușii mor”. Această declarație a fost descrisă de Kremlin drept o „rușine” pentru SUA.

„Kushner, Witkoff, Lindsey Graham, aceștia sunt cei așteptați să vină. Cine va mai fi acolo, vom vedea”, a spus Budanov.

Delegația americană s-ar putea deplasa apoi la Moscova, susține Ukrinform.

Cu ocazia acestei vizite, Ucraina va încerca să obțină din partea SUA garanții de securitate mai puternice, în cazul unui acord de pace cu Rusia, a sugerat Kiril Budanov: „Am definit cu mult timp în urmă ceea ce dorim. Cred că va fi implementat în curând. Ceea ce va urma este o altă problemă. Dar în ceea ce privește garanțiile de securitate, am făcut, cu siguranță, progrese”.

Vizita va avea loc după discuțiile pe care o delegație ucraineană le-a avut în Florida pe 23 martie cu Witkoff și Kushner, în absența reprezentanților ruși.

Negocierile de pace, sistate

Din cauza războiului pornit de SUA și Israel împotriva Iranului, negocierile dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA, sunt în prezent înghețate. Ultima rundă de negocieri în acest format a avut loc pe 17-18 februarie la Geneva și s-a încheiat fără progrese, în afara unor noi schimburi de prizonieri și a abordării modalităților de verificare a unei încetări a focului odată ce se va ajunge la un acord de pace. Această perspectivă rămâne, însă, îndepărtată.

Conform surselor diplomatice, discuțiile au fost foarte tensionate și Rusia nu a cedat în fața cererilor sale – Ucraina să cedeze regiunea Donbas. Zelenski refuză în continuare să-și asume politic o asemenea cedare teritorială și cere ca orice decizie de acest fel să fie validată printr-un referendum, despre care susține că a priori va respinge cedarea Donbasului.

