Deficit critic de gaze în Europa, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă între 1-3 luni. Ce se întâmplă cu refacerea stocului

Europa riscă să se confrunte cu un deficit major de gaze naturale dacă Strâmtoarea Ormuz va rămâne blocată pentru o perioadă cuprinsă între una și trei luni.

În același timp, procesul de refacere a stocurilor este încetinit de nivelul redus al rezervelor și de evoluțiile atipice ale prețurilor, avertizează compania Equinor. Potrivit datelor furnizate de Gas Infrastructure Europe, depozitele de gaze ale continentului sunt în prezent ocupate în proporție de puțin peste 35%. Este un procent semnificativ sub media sezonieră, care se situează în jurul valorii de 50%, arată Reuters.

Ce s-ar întâmpla dacă războiul s-ar opri mâine

Statele membre ale UE trebuie să își refacă stocurile de gaze pe timpul verii, astfel încât depozitele să atingă un grad de umplere de 90% până la începutul sezonului rece, între octombrie și decembrie. Refacerea stocului de gaze, însă, ar fi deja problematică.

„Dacă războiul s-ar opri mâine, cu un flux liber către strâmtoare care ar avea loc rapid, am putea ajunge la un nivel de stocare acceptabil, dar restrâns, de 75%. Dar, dacă închiderea continuă timp de una până la trei luni, ar putea deveni critic”, a declarat Helle Ostergaard Kristiansen, vicepreședinte senior pentru tranzacționarea de gaze și energie electrică a Equinor.

Refacerea stocurilor de gaze întâmpină dificultăți

Refacerea stocurilor de gaze întâmpină dificultăți încă din martie, iar progresul a fost limitat din cauza prețurilor actuale, care fac livrările de iarnă mai ieftine decât cele de vară. Analiștii consideră că situația ar putea fi deblocată prin intervenția guvernelor sau prin modificarea structurii prețurilor, astfel încât contractele pentru iarnă să devină mai atractive.

„Am văzut asta în 2022, când guvernele au impus reglementări privind încărcarea stocurilor… a fost foarte costisitor pentru ele. Așadar, piața însăși poate probabil echilibra situația prin semnale de preț”, a declarat Peder Bjorland, vicepreședinte al Equinor pentru tranzacționarea gazelor.

Ce ar putea echilibra piața?

Vicepreședintele a afirmat că prețurile mari ar putea reduce consumul de gaze. Utilizarea mai intensă a cărbunelui și a energiei regenerabile, alături de scăderea cererii din industrie, ar putea echilibra piața.

„Dacă avem prețuri care ajung la nivelul celor de la începutul războiului din Iran, în jur de 60-70 de euro pe megawatt-oră, atunci am estimat că doar gazul pentru energie ar putea duce la o reducere a cererii de aproximativ 10 miliarde de metri cubi”, a spus Bjorland.

