Prima pagină » Știri externe » Deficit critic de gaze în Europa, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă între 1-3 luni. Ce se întâmplă cu refacerea stocului

Deficit critic de gaze în Europa, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă între 1-3 luni. Ce se întâmplă cu refacerea stocului

Deficit critic de gaze în Europa, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă între 1-3 luni. Ce se întâmplă cu refacerea stocului
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Europa riscă să se confrunte cu un deficit major de gaze naturale dacă Strâmtoarea Ormuz va rămâne blocată pentru o perioadă cuprinsă între una și trei luni.

În același timp, procesul de refacere a stocurilor este încetinit de nivelul redus al rezervelor și de evoluțiile atipice ale prețurilor, avertizează compania Equinor. Potrivit datelor furnizate de Gas Infrastructure Europe, depozitele de gaze ale continentului sunt în prezent ocupate în proporție de puțin peste 35%. Este un procent semnificativ sub media sezonieră, care se situează în jurul valorii de 50%, arată Reuters.

Deficit critic de gaze în Europa, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă între 1-3 luni. Ce se întâmplă cu refacerea stocului

Deficit critic de gaze în Europa, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă între 1-3 luni

Ce s-ar întâmpla dacă războiul s-ar opri mâine

Statele membre ale UE trebuie să își refacă stocurile de gaze pe timpul verii, astfel încât depozitele să atingă un grad de umplere de 90% până la începutul sezonului rece, între octombrie și decembrie. Refacerea stocului de gaze, însă, ar fi deja problematică.

„Dacă războiul s-ar opri mâine, cu un flux liber către strâmtoare care ar avea loc rapid, am putea ajunge la un nivel de stocare acceptabil, dar restrâns, de 75%. Dar, dacă închiderea continuă timp de una până la trei luni, ar putea deveni critic”, a declarat Helle Ostergaard Kristiansen, vicepreședinte senior pentru tranzacționarea de gaze și energie electrică a Equinor.

Refacerea stocurilor de gaze întâmpină dificultăți

Refacerea stocurilor de gaze întâmpină dificultăți încă din martie, iar progresul a fost limitat din cauza prețurilor actuale, care fac livrările de iarnă mai ieftine decât cele de vară. Analiștii consideră că situația ar putea fi deblocată prin intervenția guvernelor sau prin modificarea structurii prețurilor, astfel încât contractele pentru iarnă să devină mai atractive.

„Am văzut asta în 2022, când guvernele au impus reglementări privind încărcarea stocurilor… a fost foarte costisitor pentru ele.

Așadar, piața însăși poate probabil echilibra situația prin semnale de preț”, a declarat Peder Bjorland, vicepreședinte al Equinor pentru tranzacționarea gazelor.

Ce ar putea echilibra piața?

Vicepreședintele a afirmat că prețurile mari ar putea reduce consumul de gaze. Utilizarea mai intensă a cărbunelui și a energiei regenerabile, alături de scăderea cererii din industrie, ar putea echilibra piața.

„Dacă avem prețuri care ajung la nivelul celor de la începutul războiului din Iran, în jur de 60-70 de euro pe megawatt-oră, atunci am estimat că doar gazul pentru energie ar putea duce la o reducere a cererii de aproximativ 10 miliarde de metri cubi”, a spus Bjorland.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Trump celebrează finalul emisiunii lui Stephen Colbert cu un videoclip AI controversat. Casa Albă a distribuit imaginile ofensatoare
10:20
Trump celebrează finalul emisiunii lui Stephen Colbert cu un videoclip AI controversat. Casa Albă a distribuit imaginile ofensatoare
ANALIZA de 10 După un impas prelungit, relația Rusia – Japonia se reîncălzește la foc mic. Chiar Donald Trump a aprins chibritul, dar din scenariu nu lipsesc China și Coreea de Nord
10:00
După un impas prelungit, relația Rusia – Japonia se reîncălzește la foc mic. Chiar Donald Trump a aprins chibritul, dar din scenariu nu lipsesc China și Coreea de Nord
CONTROVERSĂ Moscova și politica post-Orbán în Europa Centrală. Rusia a pierdut „teren” în Ungaria, dar are în vizor și alte „ținte”. „Setul standard de propagandă și dezinformare”
09:00
Moscova și politica post-Orbán în Europa Centrală. Rusia a pierdut „teren” în Ungaria, dar are în vizor și alte „ținte”. „Setul standard de propagandă și dezinformare”
ANALIZĂ Trump și Putin, în vizită la Xi Jinping: asemănări și diferențe. Cum pot fi descifrate cele mai importante semnale politice
06:00
Trump și Putin, în vizită la Xi Jinping: asemănări și diferențe. Cum pot fi descifrate cele mai importante semnale politice
FLASH NEWS Ultimul efort de pace între SUA și Iran. Șeful armatei Pakistanului ajunge la Teheran pentru a negocia un acord mai amplu. Care sunt perspectivele
22:07
Ultimul efort de pace între SUA și Iran. Șeful armatei Pakistanului ajunge la Teheran pentru a negocia un acord mai amplu. Care sunt perspectivele
EXTERNE Soț și soție, acuzați că au furat 182.000 de euro de la o bătrână și i-au cheltuit pe prăjituri și combustibil
21:18
Soț și soție, acuzați că au furat 182.000 de euro de la o bătrână și i-au cheltuit pe prăjituri și combustibil
Mediafax
Ce nu ți se spune despre cutremure. Experții vorbesc despre un fenomen puțin cunoscut
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Cancan.ro
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Care este cu adevărat situația financiară a Rusiei și cum ar putea evolua războiul din Ucraina: „Aceasta nu este o economie care se prăbușește”
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Ce se dă de pomană de Moșii de vară: „Se împart și vase de lut.” Ce rugăciuni se spun când se prepară coliva și de ce arpacașul se spală în 9 ape?
Digi24
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Amiana Păștină înainte să își ia viața. Ce s-a aflat despre femeia care și-a omorât mama pentru avere
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Tragedie în lumea automobilismului din SUA. Unul dintre cei mai titrați piloți NASCAR a murit la doar 41 de ani
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Astronomii ar fi descoperit cel mai mic cerc radio ciudat
ACCIDENT Explozie devastatoare într-o mină de cărbune din China. Autoritățile anunță cel puțin 90 de morți
10:25
Explozie devastatoare într-o mină de cărbune din China. Autoritățile anunță cel puțin 90 de morți
AUTO O bucureșteancă a dirijat traficul după ce un tramvai a rămas blocat: „Hai, hai, dați înapoi, să faceți loc”
10:22
O bucureșteancă a dirijat traficul după ce un tramvai a rămas blocat: „Hai, hai, dați înapoi, să faceți loc”
LIFESTYLE Electrocasnicul considerat „vampirul electric” din apartament. Plătești 24 lei lunar, doar pentru el, în factura la curent
10:21
Electrocasnicul considerat „vampirul electric” din apartament. Plătești 24 lei lunar, doar pentru el, în factura la curent
VACANȚĂ Prețurile la carburanți în cele mai vizitate 3 țări de către români vara. Cât plătești pentru un litru de benzină în Grecia, Bulgaria sau Turcia
10:04
Prețurile la carburanți în cele mai vizitate 3 țări de către români vara. Cât plătești pentru un litru de benzină în Grecia, Bulgaria sau Turcia
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „E o criză atât de mare în România încât în toamnă e posibil să dăm jos viitorul guvern”
10:00
Dan Dungaciu: „E o criză atât de mare în România încât în toamnă e posibil să dăm jos viitorul guvern”
SĂNĂTATE Vlad Ciurea: Ce să mâncăm pentru a preveni cancerul la creier. Lista completă a alimentelor recomandate de faimosul neurochirurg
09:58
Vlad Ciurea: Ce să mâncăm pentru a preveni cancerul la creier. Lista completă a alimentelor recomandate de faimosul neurochirurg

Cele mai noi

Trimite acest link pe