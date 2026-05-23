Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată putem spune că „a venit vara!” cu adevărat anul acesta.

După o primăvară capricioasă, caracterizată de schimbări meteorologice de la o zi la alta, vara este așteptată de majoritatea oamenilor. Astfel, meteorologii Accuweather au dezvăluit data la care putem spune că a venit vara cu adevărat anul acesta.

Primăvara acestui an a fost, în mare parte, caracterizată de vreme capricioasă și instabilă. Deși am avut parte de zile însorite și chiar călduroase, nu au lipsit nici ploile și temperaturile mai scăzute. Acum, meteorologii au anunțat când vine vara cu adevărat. În curând ne vom putea bucura de temperaturi de 30 de grade Celsius și chiar peste.

Meteorologii Accuweather au anunțat că prima zi din acest an în care vom avea temperaturi de 30 de grade Celsius va fi 2 iulie. Mai mult decât atât, pe data de 14 iulie vom trece de pragul de 30 de grade în Capitală, fiind anunțate 31 de grade Celsius.

Nici în luna iunie nu vom avea parte de multe zile cu vreme instabilă. Potrivit meteorologilor, vor fi zile ploioase, cu descărcări elecrice, dar în majoritatea timpului vremea va fi însorită, cu temperaturi de până la 29 de grade Celsius.

Sursă foto: Accuweather