Război în Ucraina, ziua 1494. Zelenski îi răspunde lui Rubio: „Cea mai mare parte a aisbergului nu este vizibilă, dar credeți-mă”

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 29 martie 2026, în a 1.494-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a răspuns lui Marco Rubio, după ce secretarul american de Stat a spus că minte în chestiunea garanțiilor de securitate oferite țării sale pe care SUA le-ar condiționa de o eventuală retragere din regiunea Donbas.

El susține în continuare că a spus adevărul și a îndemnat lumea să-l creadă în privința acestui lucru.

De unde a început totul

Zelenski a clarificat, în timpul unei conferințe de presă online, modul în care înțelege poziția Washingtonului privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Totul a început în această săptămână, când Zelenski a spus, într-un interviu pentru Reuters, că garanțiile de securitate ale SUA pentru Kiev sunt condiționate de retragerea completă a Ucrainei din regiunea Donbas. „Americanii sunt pregătiți să finalizeze aceste garanții la nivel înalt odată ce Ucraina va fi gata să se retragă din Donbas”, a spus Zelenski în cadrul interviului.

Vineri, secretarul de stat american Marco Rubio a calificat afirmațiile lui Zelenski drept „o minciună”:

„Asta e o minciună! L-am văzut spunând asta și este regretabil că a spus-o, pentru că știe că nu este adevărat și nu asta i s-a spus. Ce i s-a spus este evident – garanțiile de securitate nu vor intra în vigoare până când nu se va pune capăt războiului, pentru că altfel te implici în război”.

„Cea mai mare parte a aisbergului nu este vizibilă”

Sâmbătă, Zelenski a clarificat situația, precizând că, din câte înțelege el, „sfârșitul războiului” este sinonim cu retragerea Ucrainei din Donbas.

„Cea mai mare parte a aisbergului nu este vizibilă, dar credeți-mă, am arătat doar o mică parte. Vorbesc absolut deschis… Se poate privi acest lucru în mod diferit, dar toate semnalele care au apărut pe parcursul procesului de negociere – și aceasta nu este doar analiza mea – sugerează că am putea primi garanții de securitate din partea Statelor Unite nu înainte de un armistițiu, nu înainte de sfârșitul războiului, ci după retragerea trupelor noastre din Donbas”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a mai afirmat că prioritatea Kievului este „continuarea dialogului”.

Discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA, se află în impas, pe măsură ce Washingtonul își îndreaptă atenția către războiul din Iran.

