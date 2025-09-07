Ședința pentru votarea moțiunii de cenzură a ÎNCEPUT. 236 de parlamentari prezenți

Camera Deputaților și Senatul se reunesc duminică de la ora 13:00 pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziția împotriva Guvernului Bolojan.

Pentru ca Executivul Bolojan să cadă, opoziția are nevoie de 233 de voturi „pentru” din totalul de 465 de mandate. AUR, SOS și POT adună doar 133 de parlamentari, potrivit site-urilor Camerei Deputaților și Senatului. Practic, opoziția are nevoie de încă 100 de voturi în plus ca să treacă una dintre moțiuni.

AUR – 89,

POT – 19,

SOS România – 25.

În schimb, coaliția de guvernare are o majoritate de 311 parlamentari, împărțiți astfel:

PSD – 131,

PNL – 72,

USR – 59,

UDMR – 32,

Grupul minorităților – 17 (deputați).

