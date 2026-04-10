Orașul din România în care un apartament cu o singură cameră costă doar 6.000 euro în aprilie 2026

Deși prețurile locuințelor din marile orașe au ajuns la niveluri record, în orașele mai mici din România piața imobiliară oferă încă surprize. Un exemplu vine din Hunedoara, unde un apartament cu o singură cameră a fost scos la vânzare pentru doar 6.000 de euro. Raportat la suprafață, prețul este de aproximativ 545 de euro pe metrul pătrat, mult sub valorile întâlnite în centrele urbane mari.

Locuința are o suprafață de numai 11 metri pătrați, potrivit anunțului publicat pe Storia, ceea ce o plasează mai degrabă în categoria garsonierelor foarte compacte sau a spațiilor adaptate pentru locuit. Chiar și așa, oferta poate atrage interesul celor care caută o investiție cu buget redus sau o soluție temporară de locuire, într-un context în care diferențele dintre orașele mari și cele mici devin tot mai evidente pe piața imobiliară.

De ce dispune apartamentul

Proprietatea dispune de o cameră, situată în strada Ștefan cel Mare numărul 3, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara. Este situat la parterul unui imobil cu patru etaje.

Potrivit anunțului: „Aspectul imobilului, cel exterior, se prezintă într-o stare medie. Blocul nu beneficiază de ascensor. Soluția constructivă aferentă este cea de fundații continue cu stâlpi și grinzi din beton armat și planșee de beton armat. Pereții sunt realizați din cărămidă. Finisajele exterioare constau în tencuieli drișcuite decorative cu zugrăveli pe fațadele exterioare. Clădirea este prevăzută cu un acoperiș tip terasă. Tâmplăria exterioară este realizată din profile PVC prevăzute cu geamuri termoizolante. Ușa de la intrare este din lemn.”

Mediafax
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Digi24
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze costurile energiei în Marea Britanie
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Adevarul
Cine a câștigat și cine a pierdut în negocierea pentru șefii parchetelor. Fost consilier prezidențial: „Putem specula că în pachet au intrat și șefii serviciilor”
Mediafax
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
Trump. despre influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”. Ce spune despre Brigitte Macron
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Ciudata personalitate a doctorului Carol Davila
FLASH NEWS Șeful NATO explică de ce l-a numit „tati” pe Trump, la un summit de anul trecut. „O să trăiesc cu asta pentru tot restul vieții”
14:31
Șeful NATO explică de ce l-a numit „tati” pe Trump, la un summit de anul trecut. „O să trăiesc cu asta pentru tot restul vieții”
EXCLUSIV Fostul șef SIE Silviu Predoiu: Nu avem președinte/Aprobă măsuri fără să înțeleagă de ce/A fost găsit ca instrument util
14:01
Fostul șef SIE Silviu Predoiu: Nu avem președinte/Aprobă măsuri fără să înțeleagă de ce/A fost găsit ca instrument util
FLASH NEWS Americanii ar putea asista la confruntarea secolului: Fiul lui Biden îi provoacă pe fiii lui Trump la o luptă în cușcă. Când ar avea loc
13:45
Americanii ar putea asista la confruntarea secolului: Fiul lui Biden îi provoacă pe fiii lui Trump la o luptă în cușcă. Când ar avea loc
SPORT Mesajul TULBURĂTOR al lui Florin Răducioiu în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Bună dimineaţa, Nea Mircea!”
13:09
Mesajul TULBURĂTOR al lui Florin Răducioiu în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Bună dimineaţa, Nea Mircea!”
FLASH NEWS Reuters: Șeful NATO, Mark Rutte, le-a transmis aliaților că Trump dorește angajamente „concrete“ privind Strâmtoarea Ormuz în câteva zile
12:54
Reuters: Șeful NATO, Mark Rutte, le-a transmis aliaților că Trump dorește angajamente „concrete“ privind Strâmtoarea Ormuz în câteva zile

