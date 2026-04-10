Orașul din România în care un apartament cu o singură cameră costă doar 6.000 euro în aprilie 2026

Deși prețurile locuințelor din marile orașe ating prețuri record, în orașele mai mici situația stă diferit. În Hunedoara, un apartament cu o singură cameră a fost listat cu suma de 6.000 de euro, echivalentul a 545 de euro metrul pătrat. Imobilul dispune de o suprafață de 11 metri pătrați, potrivit anunțului postat pe Storia.

Deși prețurile locuințelor din marile orașe au ajuns la niveluri record, în orașele mai mici din România piața imobiliară oferă încă surprize. Un exemplu vine din Hunedoara, unde un apartament cu o singură cameră a fost scos la vânzare pentru doar 6.000 de euro. Raportat la suprafață, prețul este de aproximativ 545 de euro pe metrul pătrat, mult sub valorile întâlnite în centrele urbane mari.

Locuința are o suprafață de numai 11 metri pătrați, potrivit anunțului publicat pe Storia, ceea ce o plasează mai degrabă în categoria garsonierelor foarte compacte sau a spațiilor adaptate pentru locuit. Chiar și așa, oferta poate atrage interesul celor care caută o investiție cu buget redus sau o soluție temporară de locuire, într-un context în care diferențele dintre orașele mari și cele mici devin tot mai evidente pe piața imobiliară.

De ce dispune apartamentul

Proprietatea dispune de o cameră, situată în strada Ștefan cel Mare numărul 3, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara. Este situat la parterul unui imobil cu patru etaje.

Potrivit anunțului: „Aspectul imobilului, cel exterior, se prezintă într-o stare medie. Blocul nu beneficiază de ascensor. Soluția constructivă aferentă este cea de fundații continue cu stâlpi și grinzi din beton armat și planșee de beton armat. Pereții sunt realizați din cărămidă. Finisajele exterioare constau în tencuieli drișcuite decorative cu zugrăveli pe fațadele exterioare. Clădirea este prevăzută cu un acoperiș tip terasă. Tâmplăria exterioară este realizată din profile PVC prevăzute cu geamuri termoizolante. Ușa de la intrare este din lemn.”

