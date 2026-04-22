Orașul din România în care se comandă peste 10.000 de shaorma pe zi. „Și asta e doar așa, rotunjit. Cifra ar putea fi mai mare”

Într-un mare oraș din România se comandă peste 10.000 de shaorma pe zi, după cum notează Ziarul de Iași. Fondatorul unui important lanț de „shaormerii” spune că estimarea este „așa, rotunjită, cifra ar putea fi mai mare”.

Potrivit sursei citate, Iașul este un oraș dominat de tineri și de ritmul alert al vieții urbane. Iar aceste două elemente au transformat fast-food-ul în lider detașat în preferințele culinare.

Shaorma, vedeta fast-food-ului

De departe, shaorma s-a impus ca vedetă, fiind cel mai consumat produs de tip fast-food.

Ibrahim Günbeyi, fondatorul rețelei Mado, spune că zilnic se comandă peste 10.000 de shaorme. „Și asta e doar așa, rotunjit. Cifra ar putea fi mai mare”, afirmă omul de afaceri turc.

În Iași, localurile cu cele mai mari încasări sunt cele de tip fast-food. Mado Corporation SRL a avut o cifră de afaceri de 55,76 milioane de lei în 2024, lider pe piața HoReCa. Pe locul 2, cu o cifră de afaceri de 45,5 milioane de lei, s-a plasat Vivo Street-Food, care se laudă că face burgeri ca nimeni altcineva. Podiumul a fost completat de Duk Food SRL (cifră de afaceri de 36,28 milioane lei), care are lanțurile Mamma Mia (specializare: pizza).

„Numai de la Mado ieșenii mănâncă zilnic circa 1000-1500 de porții de shaorma. Asta înseamnă că în tot Iașul se consumă în fiecare zi cel puțin 10.000 de porții, dar cred că și mai mult”, a spus Ibrahim Günbeyi.

Zilnic, fabrica pe care o deține afaceristul procesează peste 3 tone de carne de pui. Tot acolo se produc aproape 4 tone de sosuri.

Descoperă aici diferența majoră dintre shaorma românească și cea originală, din Turcia.