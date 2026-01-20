Prima pagină » Actualitate » Orașul din România cu cei mai sănătoși oameni în 2026. Locuitorii trăiesc cel mai mult aici + ce alte localități apar în TOP 10

Orașul din România cu cei mai sănătoși oameni în 2026. Locuitorii trăiesc cel mai mult aici + ce alte localități apar în TOP 10

20 ian. 2026, 07:30, Actualitate
Te-ai întrebat vreodată care este orașul din România cu cei mai sănătoși oameni? Gândul.ro a întocmit un top în 2026 în care este reliefată urbea în care locuitorii trăiesc cel mai mult. De altfel, mai jos se regăsește clasamentul cu cele 10 centre urbane din țară, precum și motivul pentru care există o speranță de viață mai ridicată.

Unde se găsesc cei mai sănătoși oameni din România? Gândul.ro a întocmit un top 10 al orașelor din țară în care locuitorii trăiesc cel mai mult. Există o serie de factori importanți care contribuie activ la acest aspect. În primul rând, serviciile medicale joacă un rol important. Altfel, pe listă se adaugă stilul de viață, precum și „amprenta verde” pe care urbea o deține. La o atenție sporită se poate observa că București nu se află în acest clasament.

Pe primul loc se află Râmnicu Vâlcea. Aici se găsește cea mai mare speranță de viață din țară.

În clasament urmează Târgu Mureș, fiind lider la indicatorul pentru spitale și medici.

Pe locul 3 se află Reșița. Aici se găsește cel mai curat aer și cea mai mare amprentă verde.

Locul 4 este ocupat de Cluj-Napoca. Localnicii beneficiază de cea mai bună calitate a vieții per total și servicii medicale de top.

Locul 5 este ocupat de orașul Brașov. Este excelent pentru stilul de viață activ, localnicii se pot bucura de aer curat, precum și de proximitatea de natură.

Locul 6 este ocupat de Sibiu. Orașul a fost clasat pe locul 2 la „Calitatea Locului”, cu un mediu urban echilibrat.

Locul 7 este ocupat de Alba Iulia. Orașul are performanțe ridicate în inovație urbană și calitatea mediului.

Locul 8 este ocupat de Miercurea Ciuc. Orașul este menționat frecvent pentru aer curat și implicare în activități sportive.

Timișoara ocupă locul 9 în acest clasament. Locuitorii beneficiază de infrastructură medicală solidă și opțiuni variate pentru sport.

Ultimul loc din top este ocupat de Iași. Aici se găsește un hub medical regional important, deși are provocări la calitatea aerului.

