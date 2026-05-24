Prima pagină » Turism » Unde își petrec românii minivacanța de Rusalii. Specialist în turism: „Marea rămâne o atracție pentru această perioadă”. Ce alte destinații sunt favorite

Unde își petrec românii minivacanța de Rusalii. Specialist în turism: „Marea rămâne o atracție pentru această perioadă”. Ce alte destinații sunt favorite

Oana Zvobodă
Unde își petrec românii minivacanța de Rusalii. Specialist în turism:
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Minivacanța de Rusalii este prilejul ideal de a evada din cotidian pentru câteva zile, iar majoritatea românilor aleg să-și petreacă timpul liber în țară. Fie că este vorba despre o escapadă la munte, în marile orașe din țară sau la mare, opțiunile pentru minivacanță sunt variate și potrivite pentru toate tipurile de turiști.

În anul 2026, sărbătoarea Rusaliilor ortodoxe va fi marcată la finalul lunii mai, în data de 31 mai, iar ziua de luni, 1 iunie, dedicată atât celei de-a doua zile de Rusalii, cât și Zilei Copilului, va fi liberă legal.

„Eforie este cea mai căutată stațiune de pe litoral”

Adrian Voican, fondatorul şi managerul agenţiei de turism Bibi Touring, a precizat, pentru Gândul, care sunt preferințele românilor pentru minivacanța de Rusalii în 2026. Potrivit acestuia, cea mai căutată stațiune de pe litoralul românesc este Eforie.

„Oamenii se leagă și de 1 iunie, deci avem o vacanță de aventură pentru copii. Simțim o creștere pe zona de festival, camping, activități în aer liber, concerte. Ieșim din bloc și stăm în aer liber pe dealuri, mai puțin la munte, în Deltă. Românii merg și la mare. Zona Buzăului este la mare căutare.

Marea rămâne o atracție pentru perioada aceasta pentru că oamenii sunt însetați după iarnă să meargă pe litoral. Și dacă vremea e bună, românii își vor cumpăra cazare pe ultima sută de metri.

Litoralul Mării Negre

Schimbare este ca oamenii nu mai cumpără din timp, ci last minute. Asta e schimbarea. Astfel că, predicțiile noastre sunt mai puțin precise în momentul acesta și mult mai meteo-dependente.

Eforie este cea mai căutată stațiune de pe litoral și urmează Mamaia. Apoi, stațiunile sunt răspândite – Neptun, Venus. În ultimul timp, stațiunea Eforie s-a apropiat mult de Mamaia. În anumite momente, în funcție de profilul turistului, una dintre ele e lider pe un anumit segment. Acum, minivacanța de Rusalii se combină cu 1 iunie și se caută locații care să aibă piscină interioară, all inclusive, locuri de joacă pentru copii, iar toate acestea facilități le găsim și în Eforie”, a explicat Adrian Voican.

Valea Prahovei, stațiunile balneare și marile orașe, alte destinații preferate

Și anul acesta, mulți românii aleg să își petreacă zilele libere pe Valea Prahovei.

„La munte, românii merg pe Valea Prahovei. Mulți aleg să meargă și în marile orașe din țară precum Sibiu, Timișoara, Alba- Iulia, Iași, Sighișoara”, a spus el.

La mare căutare sunt și stațiunile balneare. La Băile Felix, spre exemplu, un sejur de 3 nopți cu acces la aquapark și SPA costă aproximativ 1.600 de lei.

În 2026, prețurile au crescut cu 10%, însă hotelierii anunță numeroase promoții.

„Prețurile au crescut cu 10%, dar având în vedere că agențiile și hotelurile au ceva emoții fiindcă se vinde în ultima clipă și nu mai știu dinainte ce se întâmplă, mulți fac promoții”, a precizat Adrian Voican.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

VACANȚĂ Prețurile la carburanți în cele mai vizitate 3 țări de către români vara. Cât plătești pentru un litru de benzină în Grecia, Bulgaria sau Turcia
10:04
Prețurile la carburanți în cele mai vizitate 3 țări de către români vara. Cât plătești pentru un litru de benzină în Grecia, Bulgaria sau Turcia
INEDIT Taina criptelor din Sibiu. Biserica Ursulinelor este luată cu asalt de turiști. Cine a fost Sfânta Ursula și care este legătura cu Maria Tereza
08:00
Taina criptelor din Sibiu. Biserica Ursulinelor este luată cu asalt de turiști. Cine a fost Sfânta Ursula și care este legătura cu Maria Tereza
TURISM Când se deschide sezonul estival în stațiunea Mamaia și cum arată programul. Se împlinesc 120 de ani de la inaugurarea zonei turistice
12:45, 20 May 2026
Când se deschide sezonul estival în stațiunea Mamaia și cum arată programul. Se împlinesc 120 de ani de la inaugurarea zonei turistice
INEDIT „Delta Dunării” din Republica Moldova. Localitatea mirifică din Rezervația Biosferei UNESCO Lunca Prutului este inclusă în topul mondial al destinațiilor de vacanță
16:00, 17 May 2026
„Delta Dunării” din Republica Moldova. Localitatea mirifică din Rezervația Biosferei UNESCO Lunca Prutului este inclusă în topul mondial al destinațiilor de vacanță
UTILE Avertizare MAE. Olanda menține controalele la frontierele interne până la 30 septembrie 2026
22:34, 15 May 2026
Avertizare MAE. Olanda menține controalele la frontierele interne până la 30 septembrie 2026
TURISM A fost desemnată Destinația Anului 2026 în România. Orașul care a obținut marele trofeu
08:56, 15 May 2026
A fost desemnată Destinația Anului 2026 în România. Orașul care a obținut marele trofeu
Mediafax
Împușcături la Casa Albă în timp ce Trump se afla înauntru. Suspectul a fost ucis
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Adevarul
Criza politică din România a stricat planul Budapestei privind gazul din Marea Neagră. Presa maghiară scrie despre acordul crucial pentru Ungaria
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Cum a dispărut tumoarea de pe brațul unei femei deși nu a urmat vreun tratament?
EXCLUSIV Cine a înființat Recorder? Marius Oprea dezvăluie liderii #REZIST – un fost general securist cu legături în KGB
06:45
Cine a înființat Recorder? Marius Oprea dezvăluie liderii #REZIST – un fost general securist cu legături în KGB
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1550. Rușii au făcut prăpăd în Kiev: atac de amploare cu zeci de rachete și drone. Un mort și mai multe persoane rănite
06:28
Război în Ucraina, ziua 1550. Rușii au făcut prăpăd în Kiev: atac de amploare cu zeci de rachete și drone. Un mort și mai multe persoane rănite
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „Conflictele din România au fost mereu câștigate de oamenii din spatele președintelui. Niciodată un premier nu a câștigat o bătălie cu președintele”
06:00
Viorel Cataramă: „Conflictele din România au fost mereu câștigate de oamenii din spatele președintelui. Niciodată un premier nu a câștigat o bătălie cu președintele”
ALEGERI ÎN SUA Cel mai mare adversar politic al lui Trump nu este un democrat, ci chiar un republican
06:00
Cel mai mare adversar politic al lui Trump nu este un democrat, ci chiar un republican
Dezvăluirea care face lumină după 36 de ani. Cum au devenit ofițerii de securitate magistrați peste noapte. Istoricul Marius Oprea: „Vă întrebați de ce nu s-au făcut dosarele Revoluției?”
06:00
Dezvăluirea care face lumină după 36 de ani. Cum au devenit ofițerii de securitate magistrați peste noapte. Istoricul Marius Oprea: „Vă întrebați de ce nu s-au făcut dosarele Revoluției?”
EXCLUSIV Ce măsuri a luat, în secret, Poliția Română, după măcelul din Centrul Vechi, dintre motocicliști și fanii Max Korzh
05:00
Ce măsuri a luat, în secret, Poliția Română, după măcelul din Centrul Vechi, dintre motocicliști și fanii Max Korzh

Cele mai noi

Trimite acest link pe