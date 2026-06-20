Suspiciuni la o licitație ANAF: ceas de lux evaluat la aproape 70.000 de euro, vândut la nici jumătate din preț. Ce s-a întâmplat cu site-ul

O licitație online organizată de ANAF, vineri, 19 iunie, a ridicat numeroase semne de întrebare. Mai mulți participanți au susținut că site-ul elicitatii.anaf.ro ar fi devenit indisponibil în cel mai important moment, cu numai câteva minute înainte de închiderea licitării.

Mai multe bunuri au fost scoase la vânzare de ANAF, printre care și ceasuri de lux confiscate. Un Jaeger-LeCoultre Reverso Platinum Number Two Tourbillon, piesă rară, cu carcasă din platină, a stârnit interes uriaș.

Ceas Jaeger-LeCoultre vândut cu aproximativ 30.000 de euro

Primul ceas, un Jaeger-LeCoultre Reverso Platinum Number Two Tourbillon, s-a vândut cu 159.271 de lei. Prețul, de aproximativ 30.000 de euro, este mult sub prețul pieței.

Potrivit datelor afișate pe platforma ANAF, licitația s-a încheiat vineri, 19 iunie 2026, la ora 08:00, iar ultima ofertă din istoricul public a fost depusă la ora 07:44:09. Ceasul avusese un preț de pornire de 117.975 de lei și fusese evaluat de ANAF la 157.300 de lei.

Jaeger-LeCoultre Reverso Platinum Number Two Tourbillon, referință 270.6.48, are carcasă din platină, coroană din aur, curea din piele și geam safir. Pe site-ul de specialitate Chrono24, platformă care tranzacționează ceasuri de lux, aceeași referință apare listată la prețuri cuprinse între 50.350 de euro (aproximativ 263.527 de lei) și 68.000 de euro (aproximativ 355.905 lei), la cursul de 5,2339 lei/euro.

Diferența dintre prețul de adjudecare și reperele de piață este semnificativă. Totuși, ANAF precizează în descriere că ceasul avea carcasa zgâriată, mecanismul cu ulei era uscat și necesita revizie. Vizionarea ceasului nu era posibilă, obiectul fiind depus în tezaurul Trezoreriei București.

Cu cât a vândut ANAF un Richard Mille

Și al doilea ceas de lux scos la licitație a stârnit interes. A fost vorba despre un Richard Mille RM016, cu preț de pornire de 184.222,50 lei. Valoarea de evaluare afișată de ANAF a fost de 245.630 de lei. În istoricul public al licitației apar nouă oferte, ultima fiind depusă la ora 07:45:32, în valoare de 257.911 lei.

Pe Chrono24, modele Richard Mille RM016 sunt listate la prețuri cuprinse între 64.304 euro (aproximativ 336.561 de lei) și 110.000 de euro (aproximativ 575.729 de lei), în funcție de variantă, stare și dotări. Iar unele modele depășesc aceste valori.

Potrivit Mediafax, o sursă a declarat că „licitația ridică semne de întrebare deoarece site-ul ar fi fost picat în timpul licitării, iar la revenirea online a platformei produsele erau deja achiziționate”. Sursa mai menționează că participanții nu ar fi putut plasa oferte în intervalul în care platforma nu a funcționat.

Regulamentul este clar

Potrivit regulamentului platformei eLicitațiiANAF, în cazul unei indisponibilități tehnice a platformei în ultimele 15 minute ale unei licitații, procedura se prelungește automat cu 24 de ore. Dacă ne referim la ceasul Jaeger-LeCoultre, ultima ofertă a fost plasată la ora 07:44:09, iar licitația s-a închis la ora 08:00.

Dacă indisponibilitatea reclamată de participanți s-a produs în acest interval, întrebarea principală este de ce licitația nu a fost prelungită. O altă întrebare este câți ofertanți validați nu au mai putut plasa oferte din cauza problemelor tehnice semnalate.

Evenimentele petrecute sunt deosebit de serioase. Platforma eLicitațiiANAF a fost lansată ca un instrument de transparentizare a vânzării bunurilor confiscate sau sechestrate de statul român. La licitații, de obicei, minutele finale sunt decisive, putând schimba prețul de adjudecare, mai ales atunci când sunt scoase la licitație bunuri rare, cu valori de piață ridicate.

ANAF nu a transmis niciun răspuns la solicitările Mediafax privind problemele semnalate în timpul licitației online.