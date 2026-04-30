ANAF a vândut casa lui Marian Vanghelie, la licitație. Cât a încasat statul pe vila fostului edil de la sectorul 5

Luiza Dobrescu
În prima zi de licitaţii online, ANAF a adus la bugetul de stat aproape două milioane de lei numai pentru un apartament care i-a aparţinut fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie.

Imobilul, situat pe Bulevardul Dacia din Bucureşti, a fost adjudecat de un licitator contra sumei de 1,6 milion lei.

În numai două zile de licitaţie, e-Licitații ANAF a contabilizat peste un milion de euro la bugetul de stat, în urma valorificării unor bunuri indisponibilizate, de lux.

Aceia care pot participa la licitaţie o pot face după achitarea a 10% din garanţia de participare de 10% din prețul de evaluare.

Apartamentul are o suprafață utilă de peste 107 metri pătrați, dependințe, logie, balcoane, camere la mansardă și boxă la subsol.

Mironel Panţuroiu este secretar general adjunct al ANAF şi coordonează activitatea de licitaţii din cadrul instituţiei.

Acesta a declarat, pentru Gândul, că licitaţiile au durate diferite de timp.

„Bunurile cu valoare mai mică au o perioadă de licitație de cinci zile, cele de valoare medie au șapte zile(sumă mai mică de 10.000 de lei), iar bunurile valoroase(peste 10.000 de lei) sunt licitate timp de zece zile.”

ANAF-ul vinde şi ceasul care i-a aparţinut fostului şef al instituţiei, Sorin Blejnar

Pe lângă apartamentul care a aparţinut fostului primar Marian Vanghelie, a atras atenţia şi un ceas Patek Philippe Calatrava, despre care se ştie că a aparţinut chiar fostului șef ANAF Sorin Blejnar.

Obiectul a fost evaluat la suma de 80.000 de lei şi este prezentat alături de câteva detalii tehnice: referință de carcasă, calibru mecanism, materialele componente, starea de conservare și necesitatea unei revizii. Au fost menționate inclusiv condițiile speciale de vizionare, deoarece obiectul se află în tezaurul Trezoreriei București.

Potrivit lui Mironel Panţurescu, obiectele care au fost scoase la licitaţie nu sunt numai din gama de lux, ci şi din cele confiscate de vameşi.

Din această gamă, regăsim pe e-Licitaţii ANAF şi 69 de genţi de firmă care au fost confiscate de la un ucrainean care nu avea documente de provenienţă.

Printre bunurile care mai pot fi cumpărate se află şi două sortimente de vin: Lacrima lui Ovidiu şi 3 Hectare.

Platforma ANAF are aproape 50 de milioane de accesări în mai puțin de o lună, 4.783.929 de vizitatori, 705.896 vizitatori unici, 48.522.470 accesări, 1.300 de licitații lansate în publicitate, 86 de licitații aflate în perioada de licitare efectivă şi 3 licitații cu participanți înscriși și garanție de participare achitată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Misiune imposibilă pentru cei care vor să participe la licitațiile ANAF. Vezi cât e de greu să-ți faci un cont pe platformă și care sunt pașii până la ”comorile” statului

Scandal la ANAF înainte de lansarea eLicitații: sute de bunuri dispărute, inclusiv 200 de mașini care ar fi trebuit sechestrate

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Mugur Mihăescu, de la AUR, ridiculizează Guvernul Bolojan pentru vânzarile pe care le pregătește cu un clip care s-a viralizat rapid
19:44
Mugur Mihăescu, de la AUR, ridiculizează Guvernul Bolojan pentru vânzarile pe care le pregătește cu un clip care s-a viralizat rapid
VIDEO Un incendiu puternic a izbucnit la o pensiune din Tulcea. Flăcările au cuprins și o altă pensiune din apropiere
18:07
Un incendiu puternic a izbucnit la o pensiune din Tulcea. Flăcările au cuprins și o altă pensiune din apropiere
GALERIE FOTO (P) Infrastructură 5: Reparații locale ale carosabilului pe mai multe străzi din Sectorul 5
17:33
(P) Infrastructură 5: Reparații locale ale carosabilului pe mai multe străzi din Sectorul 5
FOTO-VIDEO Un tânăr srilankez a fost reținut în România pentru trafic de droguri. Cum își procura stupefiantele
17:28
Un tânăr srilankez a fost reținut în România pentru trafic de droguri. Cum își procura stupefiantele
CONTROVERSĂ Document. CSM desființează proiectul cu care se laudă Pîslaru de eliminare a cumulului pensiei cu salariul. „Sunt două drepturi fundamentale care nu pot fi îngrădite”
17:19
Document. CSM desființează proiectul cu care se laudă Pîslaru de eliminare a cumulului pensiei cu salariul. „Sunt două drepturi fundamentale care nu pot fi îngrădite”
FINANȚE Prima reacție din partea BNR după căderea leului: „Așa se întâmplă în perioade de incertitudine”
17:17
Prima reacție din partea BNR după căderea leului: „Așa se întâmplă în perioade de incertitudine”
Mediafax
Europa merge ca un somnambul către o capcană chineză
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Mediafax
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Click
O femeie de 44 de ani a trăit șocul vieții! A fost înșelată de soț cu una dintre angajate: „S-a întâmplat chiar sub nasul meu”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Află totul despre tipurile de alergii, care sunt simptomele și cum se pot trata (P)
INEDIT „Cred că va muri. Ce e așa rău?” Biologii marini critică misiunea de salvare a balenei „Timmy”, în timp ce milionarii o transportă în Marea Nordului
20:39
„Cred că va muri. Ce e așa rău?” Biologii marini critică misiunea de salvare a balenei „Timmy”, în timp ce milionarii o transportă în Marea Nordului
CONTROVERSĂ Cine controlează „Transzilván”, podcastul acuzat că promovează agenda Fidesz în Transilvania
20:36
Cine controlează „Transzilván”, podcastul acuzat că promovează agenda Fidesz în Transilvania
FLASH NEWS Este AUR un partid frecventabil? Răspunsul surprinzător pe care l-a dat Grindeanu
20:15
Este AUR un partid frecventabil? Răspunsul surprinzător pe care l-a dat Grindeanu
FLASH NEWS Sorin Grindeanu: „Dacă domnul Bolojan se potrivește cu cineva, se potrivește cu Liviu Dragnea”
20:05
Sorin Grindeanu: „Dacă domnul Bolojan se potrivește cu cineva, se potrivește cu Liviu Dragnea”
INEDIT Toți oamenii premierului. Un polițist cu pensie specială, un aplaudac al lui Moșteanu și un cântăreț, numiți la conducerile prefecturilor
19:30
Toți oamenii premierului. Un polițist cu pensie specială, un aplaudac al lui Moșteanu și un cântăreț, numiți la conducerile prefecturilor
ENERGIE După ani de zile în care a încercat să o interzică, UE capitulează și face fix invers: accelerează investițiile în energie nucleară
19:26
După ani de zile în care a încercat să o interzică, UE capitulează și face fix invers: accelerează investițiile în energie nucleară

Cele mai noi

Trimite acest link pe