În prima zi de licitaţii online, ANAF a adus la bugetul de stat aproape două milioane de lei numai pentru un apartament care i-a aparţinut fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie.

Imobilul, situat pe Bulevardul Dacia din Bucureşti, a fost adjudecat de un licitator contra sumei de 1,6 milion lei.

În numai două zile de licitaţie, e-Licitații ANAF a contabilizat peste un milion de euro la bugetul de stat, în urma valorificării unor bunuri indisponibilizate, de lux.

Aceia care pot participa la licitaţie o pot face după achitarea a 10% din garanţia de participare de 10% din prețul de evaluare.

Apartamentul are o suprafață utilă de peste 107 metri pătrați, dependințe, logie, balcoane, camere la mansardă și boxă la subsol.

Mironel Panţuroiu este secretar general adjunct al ANAF şi coordonează activitatea de licitaţii din cadrul instituţiei.

Acesta a declarat, pentru Gândul, că licitaţiile au durate diferite de timp.

„Bunurile cu valoare mai mică au o perioadă de licitație de cinci zile, cele de valoare medie au șapte zile(sumă mai mică de 10.000 de lei), iar bunurile valoroase(peste 10.000 de lei) sunt licitate timp de zece zile.”

ANAF-ul vinde şi ceasul care i-a aparţinut fostului şef al instituţiei, Sorin Blejnar

Pe lângă apartamentul care a aparţinut fostului primar Marian Vanghelie, a atras atenţia şi un ceas Patek Philippe Calatrava, despre care se ştie că a aparţinut chiar fostului șef ANAF Sorin Blejnar.

Obiectul a fost evaluat la suma de 80.000 de lei şi este prezentat alături de câteva detalii tehnice: referință de carcasă, calibru mecanism, materialele componente, starea de conservare și necesitatea unei revizii. Au fost menționate inclusiv condițiile speciale de vizionare, deoarece obiectul se află în tezaurul Trezoreriei București.

Potrivit lui Mironel Panţurescu, obiectele care au fost scoase la licitaţie nu sunt numai din gama de lux, ci şi din cele confiscate de vameşi.

Din această gamă, regăsim pe e-Licitaţii ANAF şi 69 de genţi de firmă care au fost confiscate de la un ucrainean care nu avea documente de provenienţă.

Printre bunurile care mai pot fi cumpărate se află şi două sortimente de vin: Lacrima lui Ovidiu şi 3 Hectare.

Platforma ANAF are aproape 50 de milioane de accesări în mai puțin de o lună, 4.783.929 de vizitatori, 705.896 vizitatori unici, 48.522.470 accesări, 1.300 de licitații lansate în publicitate, 86 de licitații aflate în perioada de licitare efectivă şi 3 licitații cu participanți înscriși și garanție de participare achitată.

