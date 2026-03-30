ANAF scoate la licitație un Ferrari F430 Spider. Care este prețul de pornire și ce dotări are bolidul

ANAF și Ministerul Finanțelor au lansat oficial platforma digitală „eLicitațiiANAF”, destinată vânzării bunurilor sechestrate sau intrate în proprietatea privată a statului. Printre bunurile scoase la licitație se reșăstește și un autoturism de lux, un Ferrari decapotabil, cu mai puțin de 25.000 de kilometri la bord.

Mașina scoasă la licitație pe noua platformă a ANAF este un Ferrari F430 Spider, fabricat în anul 2006, care a parcurs doar 24.959 de kilometri parcurși. Bolidul este echipat cu un motor pe benzină cu o capacitate cilindrică de 4.308 cm3, capabil să dezvolte 490 de cai putere. De asemenea, autoturismul are caroserie de tip cabrio, este vopsit în culoarea specifică brand-ului italian, și are o cutie de viteze automată cu tracțiune spae. Potrivit producătorului, Ferrari F430 atinge o viteză maximă de 315 km/oră, iar sprintul 0-100km/oră este realizat în 3,6 secunde.

Prețul de pornire al licitației este de 706.500 lei, aproximativ 138.537 euro. Pentru cei interesați, licitația se desfãșoarã în format online pe o perioadã de 5 zile, 7 zile sau 10 zile, în funcție de valoarea bunului, interval în care persoanele interesate se pot înscrie la licitație, pot achita taxa de participare la licitație și pot depune oferte. În cazul depunerii unei oferte mai mari, ceilalți ofertanți sunt notificați automat și pot transmite noi oferte. Pasul de licitare este cuprins între 5% și 15% din prețul inițial de pornire, prețul de pornire, la prima licitație, fiind suma stabilitã în raportul de evaluare.

