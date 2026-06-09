Urmărirea penală în dosarul dronei explodate la Constanța a fost extinsă pentru distrugere și alte șase infracțiuni.

Dosarul privind explozia dronei din Portul Constanța, față de care a existat sesizare din oficiu în data de 5 iunie 2026, preluat prin ordonanță de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, este prioritar pentru procurori.

Parchetul Înaltei Curți a transmis prin intermediul unui comunicat că, din cercetările la fața locului, a rezultat că “în jurul orei 06.30, în zona Danei 78 a Portului Constanța a fost semnalată existența unei ambarcațiuni militare de culoare gri, eșuată, de tipul dronelor marine. Ambarcațiunea militară, fără inscripție, avea montate la vedere sisteme de supraveghere video și antene de comunicații prin satelit. Ulterior, în jurul orelor 10,30 aceasta a explodat”. Cercetarea la fața locului este la acest moment finalizată, dar ancheta se află încă în faza in rem.

A fost dispusă extinderea urmăririi penale

PICCJ anunță că prin ordonanța din 8.06.2026 a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere cu consecințe deosebit de grave, nerespectarea regimului armelor și munițiilor (3 infracțiuni) și nerespectarea regimului materialelor explozive (3 infracțiuni), toate în concurs real. În prezent sunt desfășurate activități de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor de fapt.

După cum se știe, Ambasada Rusiei a reacționat imediat după incidentul din Portul Constanța, susținând că drona este de origine ucraineană. Ancheta va stabili cu exactitate proveniența acestui dispozitiv maritim, iar toți cei implicați în planul de intervenție eșuat înaintea exploziei dronei vor fi audiați. Incidentul a generat o mobilizare de urgență dar și semen de întrebare mari legate de securitatea în Marea Neagră și securizarea frontierei în zona de Est.

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