Cel de-al patrulea premier desemnat de către președintele Dan are foarte mari șanse să fie validat în Parlament, a afirmat jurnalistul Răzvan Dumitrescu în emisiunea Ai Aflat! de marți. Cunoscutul realizator de televiziune a argumentat de ce, spre deosebite de propunerile precedente, partidele au un interes mai direct în învestirea Guvernului Niculescu. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

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Partidele au nevoie de un „țap ispășitor

Răzvan Dumitrescu a comentat jocurile de scenă ale partidelor, care simulează negocieri aprinse, dar de fapt sunt extrem de interesate să treacă guvernul Niculescu. Explicația, în viziunea sa, este simplă: toate au scăzut în sondajele de opinie. Iar diplomatul Niculescu ar putea fi țapul ispășitor pentru toate eșecurile contabilizate de formațiunile politice.

„Pariul meu, opinia mea, guvernul trece. Am spus-o de când l-am văzut (n.r. – pe Luca Niculescu). Poate greșesc, dar am dreptul la această opinie. Trece pentru că toate partidele astea au fost la guvernare, la un moment dat. Și toate partidele astea sunt în scădere în sondaje. Ei zic, bă, cum să ne salvăm toți? Păi n-ar fi bine să vină un Gigel pe care să dăm vina eventual? Și noi să ne războim între noi pentru procente, fără să ne vadă lumea cumva în vreun guvern? Nu cumva ar fi mult mai profitabilă chestiunea asta?”

Alianțe nefirești

„Ceea ce li s-a întâmplat, li s-a întâmplat pentru că cineva a insistat ca toate partidele, cu excepția AUR, să fie împreună la putere. Deși n-aveau nicio legătură unele cu altele. Ce legătură putea să existe între PSD și USR după ani de frecușuri și războaie politice în văzul lumii? Cu metode de tip boxa în Parlament, urlat, țipat. Era limpede că nu se înțeleg. Și dintr-o dată vii și pe aceeași configurație parlamentară în care au avut o coaliție fără ei, te trezești cu ei. După aceea încep frecușurile. Păi lumea zice, bă, sunteți nebuni? De ce i-ați luat, ca să vă certați toți laolaltă?”

Partidele nu mai reprezintă românii

O altă cauză esențială care a dus la lipsa de reprezentativitate a partidelor, din punctul de vedere al cetățenilor, este faptul că aceștia nu se mai simt reprezentați. Și pe bună dreptate, a mai comentat Răzvan Dumitrescu. Deși au doctrine diferite, acestea preiau deciziile de la Strasbourg și le aplică fidel în țară, fără nicio nuanță sau dezbatere.