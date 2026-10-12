Luca Niculescu, despre acuzațiile că ar fi „omul francezilor”. Ce spune despre votul de învestitură și ce lucruri nu va face ca premier

Premierul desemnat Luca Niculescu a respins acuzațiile potrivit cărora ar reprezenta interesele Franței și a declarat că nu a primit nicio garanție privind obținerea votului de încredere al Parlamentului pentru viitorul Guvern.

Într-un interviu exclusiv acordat Antena 3 CNN, Luca Niculescu a abordat relația sa cu Franța, negocierile pentru formarea noului Executiv și principiile pe care susține că le va urma în cazul în care va ajunge la conducerea Guvernului.

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„Îmi iubesc țara”

Luca Niculescu a fost întrebat dacă Emmanuel Macron sau autoritățile franceze au contribuit la desemnarea sa pentru funcția de premier și dacă este „omul francezilor”. Acesta a declarat că își iubește țara și că Franța este un partener strategic al României.

„Îmi iubesc țara. Țara mea se numește România. Am fost onorat să reprezint România în Franța, să întăresc relația dintre România și Franța. Franța este un partener strategic al României, un partener istoric al României. Țara mea, după cum ziceam, este România și o iubesc”, a declarat premierul desemnat.

De asemenea, Luca Niculescu a explicat de ce a ales să revină în România după un an petrecut în Franța, la studii, în anii ’90.

„Dacă rămân în Franța, aici totul e deja făcut. E o țară care funcționează. Dacă mă întorc în România, totul îmi este de făcut”, a precizat premierul desemnat.

Niculescu a afirmat că nu are nicio garanție privind susținerea Guvernului în Parlament Totodată, premierul desemnat a fost întrebat dacă înainte de desemnare i s-a garantat că viitorul Guvern va beneficia de voturile necesare în Parlament. Luca Niculescu a precizat că nu a primit nicio garanție că guvernul va trece și că totul este un proces democratic. „Răspunsul simplu este nu. Adică avem un proces democratic. Președintele m-a desemnat, cu toată onoarea de a mă desemna în acest moment complicat. Eu am acceptat, discut cu partidele, sper să ajungem la vot și sper ca acest guvern să treacă, pentru că voi face tot ce ține de mine pentru asta. Dar nimeni nu mi-a oferit vreo garanție că acest guvern va trece”, a declarat premierul desemnat.

„Nu voi face nimic care să fie împotriva intereselor României”

În cadrul aceluiași interviu, Luca Niculescu a dezvăluit care sunt cele trei lucruri pe care nu le va face dacă va ajunge prim-ministru.

„Nu voi face nimic care să fie împotriva intereselor României. Nu voi fi neserios și, pentru că vorbeam despre presă, nu voi fi un prim-ministru opac în relația cu presa”, a declarat Luca Niculescu în cadrul interviului de la Antena 3 CNN.

Sursă video: Antena 3 CNN