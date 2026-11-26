Dosarul în care a fost inculpat George Simion este unul indiscutabil politic, a afirmat cunoscutul jurnalist Doru Bușcu în emisiunea Ai Aflat! de joi. Acesta a făcut o analogie cu ultracunoscutul caz al declarațiilor similare din partea fostului președinte Traian Băsescu și a remarcat dubla măsură a leguitorilor.

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„ Totul este tras de păr în povestea asta”

Doru Bușcu: Este destul de clar că este o schemă politică aici, în chemarea la Parchet și inculparea lui Simion,

Ionuț Cristache: De ce zici că este o schemă politică? De ce ți se pare schemă politică aici? Adică ce ți se pare nelalocul lui?

Doru Bușcu: Totul este tras de păr în povestea asta. Încă o dată, nu discutăm de simpatii și antipatii politice. Totul este discutabil aici, nu poți vorbi de infracțiune în ce a scris Simion pe Facebook, ăștia ar trebui jupuiți în piața publică (n.r. – cei care au dat lovitura de stat).

Ionuț Cristache: Strict pe logică. Statul prin toate instituțiile lui, până în punctul ăsta al momentului, spune că nu a fost o lovitură de stat. Dacă nu a fost o lovitură de stat, cum îl mai pui sub acuzare pe unul? Nu e un silogism. L-am pe mâna oricui.

Doru Bușcu: Nu lovitura de stat este ceea ce spun procurorii că e un motiv întemeiat ca Simeon Sufie.

Ionuț Cristache: Dar reacția lui a venit în baza unei lovituri de stat pe care statul o neagă. Deci fapta nu există.

Doru Bușcu: Referirea la o lovitură de stat este o declarație politică. Pe nimeni nu poți să acuzi de acest lucru. Așa am eu viziunea lucrurilor. După cum s-au derulat, eu cred că este o lovitură de stat constituțională, politică, nepolitică, militară sau civilă. Asta nu are de a face.

Paralela cu „țepele lui” Băsescu

Doru Bușcu În context,a făcut comparația cu lipsa de reacție a statului în cazul Traian Băsescu, care a folosit în timpul primei sale campanii electorale îndemnul de a trage în țeapă corupții în Piața Victoriei.

Doru Bușcu: Dar enunțul ar trebui jupuiți în piața publică, comparându-l cu alte enunțuri care au fost în spațiul public sau cu alte enunțuri acuzatoare din presă, mi se pare cel puțin la fel de inocent. Dar benign, banal. Eu îmi amintesc cât de fericit am fost când l-am auzit pe Băsescu, care tocmai ajungea președinte, pe care îl susținusem. Îi tragem în țepe. La țepe în piața Victoriei.

Ionuț Cristache: Eu îmi amintesc de Kovesi când îl zicea procurorilor, decapați până la premier.

Doru Bușcu: Bun, decapați e diferit de decapitați, dacă spunea decapitați. Totul este tras de păr în povestea asta. Noi aici suntem chiar atât de limitați încât să ne gândim la descrierea fizică al gesturilor.

Ionuț Cristache: Se pare că da.

Bușcu: Mulți oameni politici trebuie să fie la pușcărie

În argumentația sa, redactorul-șef Cațavencii a arătat că analiza semantică a afirmației lui Simion nu probează o intenție reală. În schimb, alți politicieni cu delicte dovedite nu suportă rigorile legii, a conchis Bușcu.

Doru Bușcu: Dacă Simion a spus jupuiți, merită jupuiți, ne gândim la un procedeu medieval în care ar fi adus și jupuiți de piele. Mi se pare mai grav să fie traș în țeapă, de pildă. E un procedeu mai dureros, funcționează prin propria gravitație și încet, încet omul se scufunde. Mai agonizant. Străbătut de acel țăruș idealizat în legenda lui Vlad Țepeș.

Dacă spui vreau să scot sufletul din tine, nu înseamnă câtuși de puțin că vreau să te ucid. Sau dacă vreau să spun să iau pielea de pe tine, nu înseamnă să te sărăcesc. Aceste lucruri care plutesc într-un folclor și într-o realitate nu pot să devină acuzații politice care să inculpeze un om politic care ține discursuri. N-am nicio toleranță față de încălcarea legii. Mulți oameni politici trebuie să fie la pușcărie, mulți oameni politici trebuie să aibă dosare, mulți trebuie să fie anchetați și cu toate astea nu se întâmplă. Dar asta este acum problema procurorilor de la DICOT, că a spus acum un an jumate un om politic care întâmplător este adversarul sistemului care exprimă puterea.