Răzvan Dumitrescu susține că Guvernul Luca Niculescu va trece de Parlament. Care sunt argumentele

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a analizat șansele ca Luca Niculescu să treacă de votul Parlamentului și a explicat de ce crede că acesta ar putea deveni premier. Moderatorul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” a vorbit despre posibilele creșteri ale prețurilor la energie și ale impozitelor pe proprietate, dar și despre rolul pe care l-ar putea avea Bolojan, UDMR și PSD în noul guvern. Răzvan Dumitrescu a analizat măsurile fiscale adoptate în contextul cerințelor OCDE și efectele acestora asupra proprietarilor de locuințe din România. Urmărește aici emisiunea din această seara de la 20:30.

„Luca Niculescu! De ce cred eu că va trece… Nu pentru că unele declarații de azi ar putea indica asta. În definitiv, sunt și declarații care sugerează că nu va fi votat!”, a scris Răzvan Dumitrescu pe pagina lui de Facebook.

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Răzvan Dumitrescu spune că Bolojan ascultă de o persoană cu inițialele „M.J.”

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a relatat că Ilie Bolojan se consultă și ascultă de o anumită persoană, pe care a menționat-o prin inițialele M.J. Dumitrescu a spus că M.J. i-ar fi transmis lui Bolojan că, dacă rămâne prea mult la Guvern, va suporta politic efectele unor măsuri care urmează să intre în vigoare.

Moderatorul s-a referit la prețul energiei, despre care a spus că va fi cu 30% mai mare din ianuarie, și la impozitele pe proprietate, care pot crește de până la patru ori din 2027. Jurnalistul a precizat că această majorare se va adăuga la creșterile deja aplicate și că primarii cunosc deja această situație.

„O fi Bolojan încăpățânat, dar el se consultă și ascultă de o anumită persoană. M.J. cred că i-a spus deja că, dacă mai stă mult pe acolo la Guvern, începe să deconteze! Sigur, lui M.J. i-au spus probabil legăturile ce trebuie să-i transmită lui Bolojan…

Ce anume să deconteze? Păi prețul energiei, care se știe deja că va fi mai mare cu 30% din ianuarie. Impozitele pe proprietate, care pot crește și de 4 ori din 2027. Da, creșterea se adaugă la ceea ce deja a crescut. Primarii știu deja asta…”, a scris Răzvan Dumitrescu.

Luca Niculescu ar putea suporta politic efectele măsurilor Guvernului

Răzvan Dumitrescu a susținut că, dacă Ilie Bolojan rămâne în funcție, românii l-ar putea asocia cu viitoarele creșteri de prețuri și taxe. În schimb, dacă Bolojan pleacă, responsabilitatea politică ar reveni succesorului său, Luca Niculescu, despre care jurnalistul a afirmat că ar putea pleca ulterior din funcție pentru un post de ambasador.

Dumitrescu a amintit și că Luca Niculescu a negociat pentru aderarea României la OCDE și a susținut că unele dintre creșterile decise de Guvern au legătură cu cerințele organizației.

„Dacă Bolojan rămâne în funcție, românii își vor da seama că el e autorul. Dacă fuge acum, de vină e succesorul. Adică Luca Niculescu. Care nu riscă nimic dacă decontează. Pleacă la un moment dat la loc călduț, ambasador!

Apropos! Luca a negociat cu OCDE, iar o parte din creșterile astea decise de Guvern aveau legătură cu cerințele OCDE. Deci decontează omul potrivit aflat la locul potrivit în momentul potrivit!”, spune jurnalistul.

Răzvan Dumitrescu: UDMR poate susține Guvernul fără să intre la guvernare

Răzvan Dumitrescu a susținut că UDMR nu trebuie să facă parte din Guvern pentru a susține măsurile acestuia și că este suficient ca formațiunea să voteze în Parlament.

Moderatorul consideră că UDMR ar putea avea astfel o perioadă cu mai puțină expunere politică, în condițiile în care și în comunitățile maghiare există nemulțumiri legate de prețurile la energie și de impozite. În ceea ce privește PSD, jurnalstul a afirmat că social-democrații ar ști deja că vor vota pentru noul Guvern.

„Apoi UDMR. Nu e nevoie să fie în guvern ca să deconteze… E suficient să voteze. Vor lua o pauză de expunere, că și la ei acolo în maghiarime e cu deranj și reproșuri. Și oamenii de acolo plătesc energie mai scumpă și impozite mult mai mari! Cu PSD nu are rost să elaborez. Eu cred că ei știu încă de astăzi că vor vota!”, a relatat Răzvan Dumitrescu.

Răzvan Dumitrescu: Impozitele și prețul energiei vor continua să crească

Jurnalistul a avertizat că impozitele și prețul energiei vor continua să crească. Răzvan Dumitrescu a făcut referire și la ponderea locuințelor aflate în proprietate privată în România, despre care a spus că este de 94%, cea mai mare din Uniunea Europeană, în timp ce în Germania este de 54%. Dumitrescu a încheiat cu o întrebare adresată publicului, sugerând că diferența dintre România și Germania în ceea ce privește proprietatea locuințelor ridică alte întrebări.

„P.S. Apropos de impozite și de creșteri. Vor tot crește de aici încolo. Apropos de energie: va tot crește prețul de aici încolo. Apropos de ponderea locuințelor proprietate privată din România, care este acum de 94%, cea mai mare din UE… Deocamdată! În Germania, de pildă, e de 54%… Să mai elaborez pe tema asta sau e suficient?”, și-a încheiat mesajul Răzvan Dumitrescu.