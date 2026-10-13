Reacția Oanei Țoiu după ce a fost acuzată că a semnat pentru limitarea dreptului de veto al României în UE

Oana Țoiu respinge categoric informațiile potrivit cărora România ar urma să renunțe sau să își piardă dreptul de veto în Uniunea Europeană.

Ministra de Externe acuză AUR că ”inventează probleme și propagă minciuni” și explică procedura prin care ar putea fi modificat modul de adoptare a unor decizii europene. Țoiu susține că, în prezent, în Parlamentul României nu există o propunere privind renunțarea la veto.

”În mijlocul unor crize majore, când românii așteaptă soluții și fermitate, AUR și oportuniștii de serviciu inventează probleme și propagă minciuni. Vreau să fiu foarte clară de la bun început: este o minciună cap-coadă că România renunță sau își pierde dreptul de veto în Uniunea Europeană”, a scris Oana Țoiu pe pagina sa de Facebook.

Oana Țoiu: ”Unora le este mai ușor să se lupte cu morile de vânt”

Ministrul susține că, în timp ce în România este purtată această dispută, participă la Consiliul Afaceri Externe, unde a fost aprobată, prin acord unanim, introducerea pe lista sancțiunilor UE a peste 1.500 de persoane și entități despre care spune că susțin Rusia în război.

”În timp ce ei fabrică scenarii acasă, eu sunt la Consiliul Afaceri Externe, unde am aprobat, prin acord unanim, sancționarea a peste 1.500 de persoane și entități care susțin Rusia în război (adăugarea lor pe lista de sancțiuni a UE). Este, practic, cel mai mare pachet de acest fel adoptat până acum”, a mai scris Țoiu.

Ministra de Externe susține că o eventuală renunțare la principiul unanimității în anumite domenii nu ar putea fi decisă ”peste noapte”.

”Înțeleg, totuși, că unora le este mai ușor să se lupte cu morile de vânt. Iată care este realitatea: în primul rând, renunțarea la veto nu se poate face peste noapte: în domeniul militar, niciodată, conform Tratatelor. Iar în celelalte decizii este posibil doar dacă liderii propun cu unanimitate parlamentelor naționale, care au apoi la dispoziție șase luni pentru dezbatere.

Parlamentul nostru nu dezbate așa ceva pentru simplul motiv că o asemenea propunere nu există. Dezbate, în schimb, o minciună periculoasă pentru încrederea oamenilor în UE, invocând o scrisoare între miniștrii de externe.

Scrisoarea spune însă doar că veto-ul trebuie explicat din perspectiva interesului național. Explicația nu are nevoie de aprobări din partea nimănui: dreptul de veto rămâne intact”, a mai spus ministra.

”România are putere în UE atunci când are și politicieni cu curajul să o folosească”

Ministra citează și un pasaj din document, potrivit căruia un stat membru se poate opune unei decizii din domeniul politicii externe și de securitate comune (PESC), chiar în situația în care aceasta ar urma să fie adoptată cu majoritate calificată, dacă invocă ”rațiuni vitale de politică națională”.

”De ce sunt ei atât de revoltați că nu ar putea folosi veto-ul României cu ușurință în interesul altor țări? Cât despre tentația altor politicieni de a se urca pe valul de minciuni al AUR în speranța unor puncte politice… vă reamintesc că românii nu au uitat că am stat la poarta Schengen ani de zile și pentru că nu ați avut curajul să folosiți dreptul de veto în negocieri. Cel pe care spuneți azi, în mod fals, că îl apărați. Pe scurt: este o minciună. România are putere în UE atunci când are și politicieni cu curajul să o folosească, nu doar să se plângă.

Și ca ridicolul să fie expus, iată cum textul scrisorii invocate stipulează clar că, indiferent de ce majoritate există, orice stat membru poate bloca o decizie: ‘Înțelegem că, în cazul în care o decizie PESC urmează să se adopte cu majoritate calificată, fiecare stat membru se poate opune acesteia „din rațiuni vitale de politică națională pe care le prezintă”, astfel cum este prevăzut în Tratate. De asemenea, în conformitate cu Tratatele, ne angajăm să prezentăm aceste motive de o manieră cuprinzătoare, astfel încât să facilităm consultări reale și eforturi de a găsi o soluție acceptabilă pentru toate statele membre’”, a încheiat Oana Țoiu.