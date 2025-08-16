Prima pagină » Bancuri » BANC | „Bulă, parcă ziceai că te însori cu Maria”

16 aug. 2025, 11:30, Bancuri
Bulă are probleme în căsnicie și discută acest aspect chiar cu bunul său prieten, Ștrulă. Citește acest banc și află despre ce este vorba…

– Bulă, parcă ziceai că te însori cu Maria. Nu v-am mai văzut împreună. S-a întâmplat ceva?
– Ne-am despărțit, Ștrulă.
– De ce?
– Am agățat o gagicuță în oraș, m-a prins cu ea și m-a întrebat cine e. I-am spus că este verișoara mea.
– Și?
– De fapt, era verișoara ei…

