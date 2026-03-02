Prima pagină » Actualitate » O femeie de 59 de ani a rămas fără un picior după un carambol într-o intersecție din Brăila. Un șofer a trecut pe roșu și a ajuns pe trotuar

O femeie de 59 de ani a rămas fără un picior după un carambol într-o intersecție din Brăila. Un șofer a trecut pe roșu și a ajuns pe trotuar

03 mart. 2026, 00:08, Actualitate
Un carambol cu trei autorurisme s-a produs în Brăila, luni după-amiază, la intersecția străzii Griviței cu G-ral Eremia Grigorescu, două persoane fiind rănite și transportate de urgență la spital.

Potrivit autorităților, șoferul vinovat de producerea carambolului a pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, unde a lovit alte două mașini și una dintre ele a ricoșat într-un stâlp de electricitate.

În urma impactului, o femeie de 59 de ani, care se afla pe trotuar, a fost prinsă între  autoturism și stâlp. În urma rănilor suferite, medicii au fost nevoiți să îi amputeze un picior.

În urma evenimentului rutier, traficul în zonă a fost blocat, iar Poliția a efectuat cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului, notează stiripesurse.ro.

