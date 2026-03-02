O femeie de 59 de ani a rămas fără un picior după un carambol într-o intersecție din Brăila. Un șofer a trecut pe roșu și a ajuns pe trotuar

Un carambol cu trei autorurisme s-a produs în Brăila, luni după-amiază, la intersecția străzii Griviței cu G-ral Eremia Grigorescu, două persoane fiind rănite și transportate de urgență la spital.

Potrivit autorităților, șoferul vinovat de producerea carambolului a pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, unde a lovit alte două mașini și una dintre ele a ricoșat într-un stâlp de electricitate.

În urma impactului, o femeie de 59 de ani, care se afla pe trotuar, a fost prinsă între autoturism și stâlp. În urma rănilor suferite, medicii au fost nevoiți să îi amputeze un picior.

În urma evenimentului rutier, traficul în zonă a fost blocat, iar Poliția a efectuat cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului, notează stiripesurse.ro.

Autorul mai recomandă:

Tragedie pe DN 2B, în Brăila. Doi morți și mai mulți răniți într-un accident rutier/Cinci victime în București, după coliziunea între două mașini

Graba l-a dus la secție pe un brăilean. Nu a dat prioritate și a izbit în plin o autospecială a POLIȚIEI, care a ricoșat într-un stâlp

Un tânăr de 23 de ani din Brăila a murit, într-un grav accident rutier. În curând, urma să devină tată

Accident grav în județul Brăila, pe DN2B. Doi morți și doi răniți, între care un copil de 7 ani

Accident grav pe DN 7 soldat cu un mort și patru răniți, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit violent. Trafic îngreunat în zona Seaca

Adolescent pe trotinetă, lovit în plin de un autobuz, în centrul Clujului. Imagini care vă pot afecta emoțional

Două surori, de 4 și 14 ani, au fost lovite pe o trecere de pietoni din Brăila. Șoferul a invocat în fața anchetatorilor „un moment de neatenție”

Accident grav pe Bulevardul Poligrafiei din București. Patru persoane au fost rănite

ACCIDENT pe DN 2B. Două convoaie MILITARE franceze au intrat în coliziune în apropierea Podului Siret – Șendreni