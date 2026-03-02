Prima pagină » Știri externe » Pete Hegseth, secretarul american de Război: „America e la un punct de cotitură pentru prima oară din 1979. Nu mai suntem apărători, ci războinici”

Pete Hegseth, secretarul american de Război: „America e la un punct de cotitură pentru prima oară din 1979. Nu mai suntem apărători, ci războinici"

02 mart. 2026, 23:00

„Acesta este momentul vostru. Acesta este punctul de cotitură al generației pe care America l-a așteptat din anul 1979”, este începutul discursului secretarului american de Război, Pete Hegseth.

„Și de atunci, am avut războaie fără sens, pe care generația mea, generația voastră, a îndurat”, a spus secretarul.

„Nu dați ascultare zgomotelor. Stați concentrați. Comandantul nostru Suprem ne duce în direcția corectă. Am înfruntat inamici detrminați, dar voi sunteți mai buni. Trebuie să dovedim asta în fiecare zi. Istoriei nu-i pasă dacă suntem obosiți, speriați sau dacă bătăliile sunt mari. Este datoria războinicilor să se ridice. Pace prin forță.  Letalitate. Etosul războinic. Unitate. Astea nu sunt sloganuri. Este inima bătând a ce înseamnă să porți UNIFORMA. Când ești sub atac,  în plin haos, aperi Constituția și țara ta fără ezitare.  Nu mai suntem apărători. Suntem RĂZBOINICI. Istoria ne privește. Fiți primii care jură să fie disciplinați, concentrați, letali și impenetrabili. Vom termina asta sub condițiile „America Prima” a lui Donald Trump. Eu voi vă ține spatele, prin flăcări, prin critici, știri false. Sunteți cea mai puternică și letală forță pe care lumea a văzut-o. Fie ca Dumnezeu să vă vegheze și brațele sale providențiale ale protecției să vă cuprindă. Dumnezeu să fie cu voi, războinici!”.

De la preluarea funcției din ianuarie 2025, șeful Pentagonului a schimbat denumirea Departamentului Apărării al SUA în Departamentul Războiului. Denumirea a mai fost folosită din anul 1789 până în anul 1947.

În ultimul an, SUA au declanșat următoarele operațiuni militare:

  • Operațiunea „Ciocanul de la Miezul Nopții”:  Iran (22 iunie 2025) – bombardarea a trei centrale nucleare iraniene;
  • Operațiunea „Sulița Sudică”:  Caraibe, Oceanul Pacific, Venezuela (1 septembrie 2025 – 3 ianuarie 2026) – scufundarea vaselor ale unor traficanți de droguri și capturarea dictatorului Nicolas Maduro;
  • Operațiunea „Furie Epică”:  Iran (de la 28 februarie 2026) – bombardarea bazelor militare iraniene și susținerea Israelului în uciderea a 48 de ofițeri iranieni, inclusiv a ayatollahului Ali Khamenei;

