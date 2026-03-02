Zeci de cadavre abandonate au fost descoperite într-o morgă din Guadelupa, iar unele așteaptă să fie îngropate chiar și de nouă ani. În acest context, autoritățile au deschis o anchetă. Guadelupa este un departament de peste mări al Franței, aflat într-un arhipelag în partea estică a Caraibelor.

Aproximativ 20 de cadavre ale unor persoane nevoiașe au fost ridicate marți, 24 februarie, dintr-o casă funerară din Le Gosier și Sainte-Anne, potrivit Le Figaro.

La Spitalul Universitar Abymes, alte 31 de cadavre (22 de copii, 7 bărbați și 2 femei), care au murit între 2017 și 2025, încă așteaptă să fie înmormântate. În aceeași zi din februarie, prefectura Guadelupa a emis un ordin care autorizează incinerarea a 31 de rămășițe umane. Printre acestea, 22 sunt copii, unii dintre ei dispăruți încă din 2017.

Cadavrele au fost descoperite în urma unei ample operațiunii a Poliției și Jandarmeriei, iar o sursă apropiată anchetei a confirmat informația și a dezvăluit că „investigațiile” sunt în curs de desfășurare, scrie Mediafax.

Autorul mai recomandă:

Stare de urgență a sănătății publice, declarată în Franța. Una dintre măsurile dezvăluite: stingerea pe timp de noapte în zonele cele mai afectate ale țării

Emmanuel Macron „a luat foc” după ce a văzut o lucrare de artă care îl înfățișează DECAPITAT. Ce a spus artistul?

O familie a incinerat din greșeală corpul altei persoane, în Scoția. O eroare produsă la morgă a dus la acest incident

Există pensie și după moarte. Un italian a pitulat cadavrul mamei sale în pivniță și a trăit prosper trei ani

Un bebeluș a fost găsit mort pe un câmp în Bacău, învelit în haine și pus în câteva pungi

Deznodământ TRAGIC în cazul unui sibian care amenințase pe Facebook că intenţionează să se sinucidă. Bărbatul a fost găsit spânzurat

Tânăr declarat mort de rudele sale, a apărut la propria înmormântare. Reacția oamenilor și explicația halucinantă a autorităților