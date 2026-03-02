Prima pagină » Actualitate » Locul în care zeci de cadavre au fost abandonate într-o morgă, unele chiar și de 9 ani. Autoritățile au deschis abia acum o anchetă

03 mart. 2026, 00:40, Actualitate
Sursa foto - caracter ilustrativ: Profimedia

Zeci de cadavre abandonate au fost descoperite într-o morgă din Guadelupa, iar unele așteaptă să fie îngropate chiar și de nouă ani. În acest context, autoritățile au deschis o anchetă. Guadelupa este un departament de peste mări al Franței, aflat într-un arhipelag în partea estică a Caraibelor.

Aproximativ 20 de cadavre ale unor persoane nevoiașe au fost ridicate marți, 24 februarie, dintr-o casă funerară din Le Gosier și Sainte-Anne, potrivit Le Figaro.

La Spitalul Universitar Abymes, alte 31 de cadavre (22 de copii, 7 bărbați și 2 femei), care au murit între 2017 și 2025, încă așteaptă să fie înmormântate. În aceeași zi din februarie, prefectura Guadelupa a emis un ordin care autorizează incinerarea a 31 de rămășițe umane. Printre acestea, 22 sunt copii, unii dintre ei dispăruți încă din 2017.

Cadavrele au fost descoperite în urma unei ample operațiunii a Poliției și Jandarmeriei, iar o sursă apropiată anchetei a confirmat informația și a dezvăluit că „investigațiile” sunt în curs de desfășurare, scrie Mediafax.

