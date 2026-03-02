Cine este cea care i-a furat inima campionului Ferrari, Charles Leclerc

A atras atenția fanilor încă de la prima apariție alături de starul Ferrari, iar după căsătoria cu acesta, numele ei a devenit unul dintre cele mai căutate pe internet. Cine este, de fapt, tânăra care i-a cucerit inima lui Charles Leclerc și cu ce se ocupă Alexandra Saint Mleux?

Pilotul monegasc și-a anunțat logodna în noiembrie 2025, printr-o postare pe Instagram în care a scris „Mr². & Mrs. Leclerc”, alături de imagini din cererea în căsătorie. La scurt timp, cei doi și-au oficializat relația printr-o ceremonie privată organizată pe 28 februarie, în Monaco.

Confirmarea a venit discret: Alexandra și-a schimbat numele pe rețelele sociale în Alexandra Leclerc. Îmbrăcat într-un costum într-o nuanță deschisă, Leclerc și-a păstrat discreția care îl caracterizează, în timp ce Alexandra a ales o rochie de mireasă rafinată, într-o ceremonie organizată departe de lumina reflectoarelor din lumea Formulei 1.

Cine este Alexandra Saint Mleux

Alexandra Saint Mleux s-a născut pe 19 iunie 2002, în Italia, însă este originară din Monaco. Cel mai probabil, aici s-a și întâlnit cu partenerul ei, care este cu cinci ani mai mare.

Înainte de a deveni cunoscută în mediul online, Alexandra și-a construit un parcurs academic solid în domeniul artei. A studiat la prestigioasa L’École du Louvre, unde s-a specializat în istoria artei din secolul XX. De altfel, pasiunea pentru artă nu a rămas doar la nivel teoretic, relatează People.

Tânăra a lucrat ca asistent de artă la Hôtel Des Ventes De Monte-Carlo și a activat în domeniul relațiilor publice pentru Monaco Art Week. În paralel, administrează un cont de Instagram dedicat artei, unde publică imagini și impresii de la expoziții și evenimente importante, precum cele organizate de Art Basel, Hauser & Wirth sau la Fondation Louis Vuitton.

Pe contul personal, Alexandra postează frecvent imagini din lumea modei, apariții elegante și fotografii din vacanțele exotice petrecute alături de Leclerc. Cu aproape 2 milioane de urmăritori pe TikTok și peste 3 milioane pe Instagram, tânăra are o influență considerabilă în social media.

Cu toate acestea, apropiații spun că nu își dorește să transforme această expunere într-o carieră principală, preferând să rămână conectată la domeniul artistic.

O poveste de dragoste începută în 2023

Cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună în martie 2023, la Săptămâna Modei de la Paris. Relația a fost confirmată oficial câteva luni mai târziu, când Alexandra a fost prezentă la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, ca invitată a echipei Ferrari.

De atunci, i-a fost alături la aproape fiecare cursă importantă, inclusiv la victoria istorică din Monaco 2024 și la triumful din Italia, în același an.

AUTORUL RECOMANDĂ