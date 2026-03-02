Ce poți să pățești dacă blochezi cu mașina o poartă sau o ieșire. Te poate costa mai mult decât o simplă amendă

Codul Rutier din 2026 prevede sancțiuni clare pentru oprirea sau staționarea neregulamentară care împiedică accesul într-o proprietate. Astfel, șoferii care parchează în fața unei porți sau blochează o cale de acces riscă amenzi importante, dar pot primi puncte de penalizare și pot rămâne fără mașină, dacă aceasta este ridicată.

Conform Codului Rutier din România, este interzisă oprirea sau staționarea voluntară în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăți alăturate drumurilor publice, ceea ce înseamnă că nu ai voie să parchezi în fața unei porți, a unui garaj sau a unei intrări auto.

Regula se aplică indiferent dacă proprietarul este sau nu prezent și indiferent de durata staționării, potrivit observatornews.ro.

Așadar, blocarea unei porți este considerată staționare neregulamentară și se sancționează, de regulă, cu 4 sau 5 puncte de amendă. Iar, în funcție de valoarea punctului-amendă stabilit pentru anul 2026, suma poate depăși 800–1.000 de lei. Pe lângă sancțiune, șoferul poate primi și 2 sau 3 puncte de penalizare.

Când poate fi ridicată mașina

Autoritățile locale pot dispune ridicarea autoturismului dacă acesta:

blochează accesul într-o curte sau garaj;

împiedică intervenția autospecialelor;

creează un pericol pentru siguranța circulației.

Costurile pentru ridicare, transport și depozitare se adaugă la amendă și pot ajunge la câteva sute de lei suplimentar, în funcție de tarifele stabilite de Primăria locală.

Un proprietar afectat poate solicita intervenția Poliției Locale sau a Poliției Rutiere. Legea interzice în mod clar blocarea căilor de acces, chiar dacă poarta pare închisă sau accesul pare nefolosit.

