Locul inedit în care polițiștii germani au descoperit un act de identitate românesc fals. Totul s-a întâmplat la controlul unui autocar 

Un incidentul bizar a avut loc, sâmbătă după-amiază, în zona Selb-Wildenau, în landul Bavaria, în timpul unui control de rutină temporar efectuat pe Drumul de Stat 2179.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului Poliției de Frontieră din Selb au oprit pentru verificări un autocar înmatriculat în Republica Moldova, moment în care au descoperit un act de identitate românesc fals, ascuns între două felii de pâine albă, în rucsacul unui bărbat.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile germane, citate de stiripesurse.ro, cel mai probabil, bărbatul încerca astfel să evite depistarea acestuia la un control superficial.

Polițiștii au confiscat imediat documentul și au deschis un dosar pentru procurarea și deținerea unui act oficial fals. După întocmirea actelor procedurale, bărbatul și-a putut continua călătoria, dar este cercetat în continuare în acest caz.

Autoritățile germane nu au precizat dacă actul fals urma să fie folosit pentru trecerea frontierei sau în alte scopuri.

