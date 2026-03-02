Prima pagină » Actualitate » Locul inedit în care polițiștii germani au descoperit un act de identitate românesc fals. Totul s-a întâmplat la controlul unui autocar 

Locul inedit în care polițiștii germani au descoperit un act de identitate românesc fals. Totul s-a întâmplat la controlul unui autocar 

02 mart. 2026, 23:27, Actualitate
Locul inedit în care polițiștii germani au descoperit un act de identitate românesc fals. Totul s-a întâmplat la controlul unui autocar 
FOTO - Caracter ilustrativ: Profimedia

Un incidentul bizar a avut loc, sâmbătă după-amiază, în zona Selb-Wildenau, în landul Bavaria, în timpul unui control de rutină temporar efectuat pe Drumul de Stat 2179.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului Poliției de Frontieră din Selb au oprit pentru verificări un autocar înmatriculat în Republica Moldova, moment în care au descoperit un act de identitate românesc fals, ascuns între două felii de pâine albă, în rucsacul unui bărbat.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile germane, citate de stiripesurse.ro, cel mai probabil, bărbatul încerca astfel să evite depistarea acestuia la un control superficial.

Polițiștii au confiscat imediat documentul și au deschis un dosar pentru procurarea și deținerea unui act oficial fals. După întocmirea actelor procedurale, bărbatul și-a putut continua călătoria, dar este cercetat în continuare în acest caz.

FOTO – Caracter ilustrativ

Autoritățile germane nu au precizat dacă actul fals urma să fie folosit pentru trecerea frontierei sau în alte scopuri.

Autorul mai recomandă:

Escrocherie în rândul pensionarilor. Cum au descoperit seniorii că au rate la bancă, fără să fi făcut credit

Ce au putut găși vameșii spanioli în valiza unui român. Când au desfăcut geamantanul, au crezut că nu văd bine

Recomandarea video

Citește și

SPORT Cine este cea care i-a furat inima campionului Ferrari, Charles Leclerc
22:52
Cine este cea care i-a furat inima campionului Ferrari, Charles Leclerc
HOROSCOP Cele trei compatibilități între zodii care, altfel, nu se potrivesc de niciun fel. Cine sunt nativii pentru care s-au aliniat planetele
22:35
Cele trei compatibilități între zodii care, altfel, nu se potrivesc de niciun fel. Cine sunt nativii pentru care s-au aliniat planetele
FLASH NEWS Ministrul Apărării, lămuriri despre posibila implicare a României în acțiunile împotriva Iranului: „Am primit multe întrebări zilele astea”
22:00
Ministrul Apărării, lămuriri despre posibila implicare a României în acțiunile împotriva Iranului: „Am primit multe întrebări zilele astea”
AUTO Codul Rutier 2026 | Circuli cu parbrizul crăpat? Cum te sancționează legea în acest caz
21:47
Codul Rutier 2026 | Circuli cu parbrizul crăpat? Cum te sancționează legea în acest caz
Actrița Lauren Chapin a murit, la vârsta de 80 de ani, după o lungă luptă cu o boală gravă. Și copilăria i-a fost marcată de mai multe suferințe
21:36
Actrița Lauren Chapin a murit, la vârsta de 80 de ani, după o lungă luptă cu o boală gravă. Și copilăria i-a fost marcată de mai multe suferințe
FLASH NEWS Radu Miruță dă asigurări că România nu va fi afectată de războiul din Orientul Mijlociu: „Nu există niciun pericol”
21:35
Radu Miruță dă asigurări că România nu va fi afectată de războiul din Orientul Mijlociu: „Nu există niciun pericol”
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Imperiul secret de 95 de miliarde de dolari al ayatollahului Khamenei. Cum a confiscat mii de case și a făcut avere din suferința iranienilor
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Digi24
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei
Cancan.ro
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Un nanomaterial pe bază de fier elimină celulele canceroase fără a afecta țesutul sănătos
SPORT Unirea Slobozia – Rapid 1-2 | Costel Gâlcă: „Puteam marca și al treilea gol, și al patrulea”
22:51
Unirea Slobozia – Rapid 1-2 | Costel Gâlcă: „Puteam marca și al treilea gol, și al patrulea”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 3 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 3 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
TRAGEDIE Ultimele clipe din viața lui Eric Dane. Cum a murit, de fapt, actorul din „Anatomia lui Grey”, la doar 53 de ani
21:56
Ultimele clipe din viața lui Eric Dane. Cum a murit, de fapt, actorul din „Anatomia lui Grey”, la doar 53 de ani
INEDIT În ultima apariție publică, Donald Trump a trecut rapid de la război și bombardament la ușile și perdelele Sălii de Bal de la Casa Albă. Piruetele din discursul președintelui au amuțit audiența
21:20
În ultima apariție publică, Donald Trump a trecut rapid de la război și bombardament la ușile și perdelele Sălii de Bal de la Casa Albă. Piruetele din discursul președintelui au amuțit audiența
INEDIT Ce conține rația militară românească. Un tiktoker a testat meniul pe care îl primește un militar român pentru o zi întreagă
20:47
Ce conține rația militară românească. Un tiktoker a testat meniul pe care îl primește un militar român pentru o zi întreagă
ECONOMIE Carrefour, vândut la promoție. Analiștii spun că prețul de achiziție al fraților Pavăl este un „super deal”
20:08
Carrefour, vândut la promoție. Analiștii spun că prețul de achiziție al fraților Pavăl este un „super deal”

Cele mai noi

Trimite acest link pe