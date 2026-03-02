Prima pagină » Sport » Unirea Slobozia – Rapid 1-2 | Costel Gâlcă: „Puteam marca și al treilea gol, și al patrulea”

Unirea Slobozia – Rapid 1-2 | Costel Gâlcă: „Puteam marca și al treilea gol, și al patrulea"

02 mart. 2026, 22:51
Unirea Slobozia - Rapid 1-2 | Costel Gâlcă: „Puteam marca și al treilea gol, și al patrulea"
Rapid a învins luni seara, în deplasare, scor 2-1, echipa Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 29-a din Superliga de fotbal.

Elevii lui Gâlcă sunt pe locul al doilea în clasament, cu 55 de puncte: Unirea Slobozia e a 14-a, cu 24 de puncte.

Oaspeții au deschis scorul prin Daniel Paraschiv (24), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Olimpiu Moruțan. Unirea a egalat după pauză, prin fostul rapidist Alexandru Albu (57), după o centrare a lui Andrei Dragu, din lovitură liberă.

Alexandru Dobre (67) a marcat golul victoriei oaspeților, la centrarea lui Andrei Borza, profitând de eroarea unui fundaș ialomițean.

„Mă așteptam ca echipa adversă să se desfacă mai mult, nu a făcut-o, mă așteptam să ținem mai mult de minge. Au pus și ei presiune, trebuia să avem mai multă posesie, să temporizăm mai mult și să ajungem cu claritate la poarta adversă.

Puteam marca și al treilea gol, și al patrulea. Au fost două faze când puteau să înscrie ei. Am trăit cu tensiune finalul, când nu ai un rezultat confortabil, când nu ai un joc care să dea siguranță…

Au fost centrări de care adversarul putea să profite, trebuia să fim mai siguri, dar Aioani a avut și o intervenție bună pe final, când a scos un gol.

Cu Craiova ne dorim să arătăm mult mai bine. E o echipă valoroasă cu jucători foarte buni. Ne dorim să facem mult mai bine faza de atac și de apărare.

Christensen poate să revină, dar e o problemă personală și să o anunțe el. Nu are liber cât vrea el, dar o să revină. Nu știu dacă va fi 100% la meciul cu Craiova. Nu a existat nicio sancțiune. E ceva personal.

În play-off sunt echipe care au componență jucători cu experiență și care au meritat să fie acolo”, a declarat Costel Gâlcă, la flash-interviu, la Prima Sport.

Moruțan: „Îmi doresc ca la următoarele meciuri să dau și gol”

„Sperăm s-o ținem tot așa, că am făcut un meci foarte bun. Știu că n-am fost așa bine organizați pe final, dar o să reglăm lucrurile astea la antrenament. Sperăm să fim mai bine organizați cu Craiova. Eu cred că putem mai mult.

Cum am mai spus, trebuie să muncim mai mult și la meciul cu Craiova să fim din ce în ce mai puternici. Sunt fericit că am ajutat azi echipa, am dat pasă de gol.

Păcat că n-am reușit și să marchez, că am avut două-trei ocazii. Îmi doresc ca la următoarele meciuri să dau și gol.

Noi ne dorim să câștigăm fiecare meci, clar, dar trebuie în primul rând să fim organizați foarte bine cu Craiova. Apoi, de ce nu?”, s-a întrebat și Olimpiu Moruțan la finalul partidei.

