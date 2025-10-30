BANC | Bulă și cele 10 sarmale

Gândul.ro vă invită la o porție de râs și vă propune un banc cu renumitul Bulă. De data aceasta el își administrează un tratament.

– Am mâncat 10 sarmale azi-noapte.

– Atât de multe, Bulă? De ce?

– Ca să nu mă doară stomacul de la medicamente.

– Dar ce medicamente iei?

– Picături de ochi.

Să râdem în continuare

BANC | „Bulă, dacă mă iei de nevastă, mă poți pupa în 3 locuri!”

– Bulă, dacă mă iei de nevastă, mă poți pupa în 3 locuri! – Oo, ce frumos sună! Dar care sunt aceste 3 locuri, draga mea Bubulina?! – Ei, chiar nu știi?! – Nu știu, Bubulino. Zi-mi, că sunt tare curios. – Cele 3 locuri sunt: Citește continuarea aici… Banc cu Bulă | „Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!” Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit: – Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini! – Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi! Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui: – Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără picioare! – Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi! Mai trec alte câteva zile, iar vine Bulă: Citește continuarea aici…. Bancul de vineri | „Care copil e al dumneavoastră?” La o maternitate din Paris, câțiva bărbați îi privesc pe bebeluși printr-un geam despărțitor. Printre tați se află și un șeic. Curios, unul dintre bărbați îl întreabă: – Care e al dumneavoastră? Citește continuarea aici… BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!” La sfârșitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, ești o femeie norocoasă!

– De ce, fiule? Citește continuarea aici…

Recomandările autorului: