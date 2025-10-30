Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă și cele 10 sarmale

30 oct. 2025, 15:48, Bancuri
Gândul.ro vă invită la o porție de râs și vă propune un banc cu renumitul Bulă. De data aceasta el își administrează un tratament.

– Am mâncat 10 sarmale azi-noapte.

– Atât de multe, Bulă? De ce?

– Ca să nu mă doară stomacul de la medicamente.

– Dar ce medicamente iei?

– Picături de ochi.

