Prima pagină » Știri externe » Netanyahu și Trump se întâlnesc pentru a cincea oară în acest an. Care sunt mizele discuțiilor celor doi lideri

Netanyahu și Trump se întâlnesc pentru a cincea oară în acest an. Care sunt mizele discuțiilor celor doi lideri

28 dec. 2025, 21:42, Știri externe
Netanyahu și Trump se întâlnesc pentru a cincea oară în acest an. Care sunt mizele discuțiilor celor doi lideri

Donald Trump are un sfârșit de săptămână plin la Mar-a-Lago unde, după întrevederea cu Volodimir Zelenski, îl va primi pe prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, cu care va discuta în principal despre conflictele și despre stabilirea unei arhitecturi de securitate în Orientul Mijlociu. Este a cincea întâlnire dintre Trump și Netanyahu de la preluarea mandatului de către președintele Statelor Unite. În cadrul vizitei de cinci zile în Florida, Netanyahu are programate și întâlniri cu Secretarul de Stat Marco Rubio, lideri evanghelici și reprezentanți ai comunității evreiești din Miami, anunță Times of Israel.

Fâșia Gaza și Israel, principalele subiecte pe agenda lui Netanyahu

Discuțiile dintre președintele Statelor Unite și Benjamin Netanyahu vor viza, în principal, etapa următoare a armistițiului din Gaza, care presupune retragerea forțelor israeliene, demilitarizarea Hamas și implementarea unei guvernări tehnocrate palestiniene.  Trump dorește să detalieze planul pentru o forță internațională care să asigure securitatea în Gaza, inițiativă față de care Netanyahu și-a exprimat anterior anumite rezerve.

Israelul și Hamas nu au semnat oficial a doua fază a acordului de pace, iar ambele părți se acuză reciproc de încălcarea termenilor primei faze. Hamas nu a returnat încă trupul unuia dintre ostatici, sergentul-major Ran Gvili, în timp ce Israelul a refuzat să deschidă punctul de trecere Rafah în ambele direcții și acceptă doar ieșirea din Fâșie.

Discuțiile se așteaptă să se concentreze și asupra Iranului, problemă asupra căreia Israelul pare din ce în ce mai îngrijorat de faptul că Republica Islamică își reconstruiește și chiar își extinde producția de rachete balistice în urma războiului de 12 zile din iunie. Mai mult, se va lua în considerare și gruparea Hezbollah, deoarece Israelul amenință să reia războiul oprit de armistițiul din noiembrie 2024 dacă guvernul libanez nu respectă termenul limită de Anul Nou impus de SUA pentru dezarmarea grupării teroriste.

Netanyahu, în căutare de capital politic

Pe lângă subiectele de discuție prezentate mai sus, vizita lui Netabyahu la Mar-a-Lago este considerată și „actul de deschidere” al campaniei sale electorale. Pentru Netanyahu, o relație strânsă cu Donald Trump este un activ politic major. Premierul israelian mizează pe imaginea președintelui american în materialele sale de campanie pentru a-și demonstra influența globală și pentru a-și eclipsa rivalii politici.

Ultimele sondaje interne din septembrie au arătat o discrepanță majoră în rândul opiniei publice israeliene. În timp ce 76% dintre israelieni aprobau conducerea lui Donald Trump, doar 40% mai susțineau guvernul lui Benjamin Netanyahu. Prin asocierea directă cu Trump la Mar-a-Lago, Netanyahu încearcă să transfere o parte din acest capital de simpatie asupra propriei candidaturi.

Recomandările autorului:

Macron pășește cu stângul în 2026: doar 25% dintre francezi îl mai susțin. Ce cote de încredere au Jordan Bardella și Marine Le Pen

Fără voce, dar cu buzunarele pline: cum au „lucrat” sancțiunile occidentale pentru Putin și i-au ținut pe oligarhii ruși de partea acestuia

Canada oferă Ucrainei 1,8 miliarde de dolari, ca ajutor financiar pentru reconstrucția țării după război

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Imagini cu locul impactului. Două elicoptere s-au prăbușit după ce s-au ciocnit în aer în statul american New Jersey
21:42
Imagini cu locul impactului. Două elicoptere s-au prăbușit după ce s-au ciocnit în aer în statul american New Jersey
LIVE 🚨 Întâlnirea decisivă Trump-Zelenski, pe încetarea războiului, a început în Florida. Liderul de la Kiev renunță la Donbas în schimbul armistițiului?
21:00
🚨 Întâlnirea decisivă Trump-Zelenski, pe încetarea războiului, a început în Florida. Liderul de la Kiev renunță la Donbas în schimbul armistițiului?
REACȚIE Israelul salută arestările din Italia. Ministrul Diasporei: „Hamas și-a mutat centrul în Europa”
17:46
Israelul salută arestările din Italia. Ministrul Diasporei: „Hamas și-a mutat centrul în Europa”
CONTROVERSĂ Fără voce, dar cu buzunarele pline: cum au „lucrat” sancțiunile occidentale pentru Putin și i-au ținut pe oligarhii ruși de partea acestuia
17:11
Fără voce, dar cu buzunarele pline: cum au „lucrat” sancțiunile occidentale pentru Putin și i-au ținut pe oligarhii ruși de partea acestuia
FLASH NEWS Emmanuel Macron a transmis un omagiu la moartea lui Brigitte Bardot: „Plângem o legendă a secolului”
15:37
Emmanuel Macron a transmis un omagiu la moartea lui Brigitte Bardot: „Plângem o legendă a secolului”
FLASH NEWS Mesajul lui Zelenski înainte de negocierile cu SUA: „Dacă vor exista decizii, depinde de parteneri”
15:34
Mesajul lui Zelenski înainte de negocierile cu SUA: „Dacă vor exista decizii, depinde de parteneri”
Mediafax
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Cancan.ro
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Adevarul
Șoferii de mașini hibride, de trei ori mai expuși riscului de deces decât cei cu mașini pe benzină. Care este motivul
Mediafax
CCR nu a dat decizia pe pensiile magistraților din cauza lipsei cvorumului. Decizia s-ar putea lua luni
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Cancan.ro
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: 'O să aduc eu amintiri de la Agronomie când
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Mitul copilului singur la părinți: De ce prejudecățile despre egoism sunt false?
ALERTĂ Nou atac cibernetic: „Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat și îți cere să accesezi un link pentru actualizarea adresei?
21:30
Nou atac cibernetic: „Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat și îți cere să accesezi un link pentru actualizarea adresei?
CONTROVERSĂ „Cu 10%, USR nu are legitimitate din vot, dar are putere de la Bruxelles, Paris și au acaparat instituțiile statului” Ponta explică influența USR în România
21:30
„Cu 10%, USR nu are legitimitate din vot, dar are putere de la Bruxelles, Paris și au acaparat instituțiile statului” Ponta explică influența USR în România
JUSTIȚIE Surse: Criza la CCR va continua și luni: cum a fost ignorată o obligație legală clară în dosarul pensiilor magistraților
20:12
Surse: Criza la CCR va continua și luni: cum a fost ignorată o obligație legală clară în dosarul pensiilor magistraților
VIDEO Cod roșu de viscol pe Transalpina. Nu mai e permisă urcarea de la Novaci la Rânca, pe DN 67C: „Dacă doriți să coborâți, vă rugăm să o faceți acum”
19:00
Cod roșu de viscol pe Transalpina. Nu mai e permisă urcarea de la Novaci la Rânca, pe DN 67C: „Dacă doriți să coborâți, vă rugăm să o faceți acum”
ECONOMIE 2026 aduce un nou val de concedieri în România. Mii de angajați își pierd locurile de muncă
18:16
2026 aduce un nou val de concedieri în România. Mii de angajați își pierd locurile de muncă

Cele mai noi