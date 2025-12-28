Netanyahu și Trump se întâlnesc pentru a cincea oară în acest an. Care sunt mizele discuțiilor celor doi lideri

Donald Trump are un sfârșit de săptămână plin la Mar-a-Lago unde, după întrevederea cu Volodimir Zelenski, îl va primi pe prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, cu care va discuta în principal despre conflictele și despre stabilirea unei arhitecturi de securitate în Orientul Mijlociu. Este a cincea întâlnire dintre Trump și Netanyahu de la preluarea mandatului de către președintele Statelor Unite. În cadrul vizitei de cinci zile în Florida, Netanyahu are programate și întâlniri cu Secretarul de Stat Marco Rubio, lideri evanghelici și reprezentanți ai comunității evreiești din Miami, anunță Times of Israel.

Fâșia Gaza și Israel, principalele subiecte pe agenda lui Netanyahu

Discuțiile dintre președintele Statelor Unite și Benjamin Netanyahu vor viza, în principal, etapa următoare a armistițiului din Gaza, care presupune retragerea forțelor israeliene, demilitarizarea Hamas și implementarea unei guvernări tehnocrate palestiniene. Trump dorește să detalieze planul pentru o forță internațională care să asigure securitatea în Gaza, inițiativă față de care Netanyahu și-a exprimat anterior anumite rezerve.

Israelul și Hamas nu au semnat oficial a doua fază a acordului de pace, iar ambele părți se acuză reciproc de încălcarea termenilor primei faze. Hamas nu a returnat încă trupul unuia dintre ostatici, sergentul-major Ran Gvili, în timp ce Israelul a refuzat să deschidă punctul de trecere Rafah în ambele direcții și acceptă doar ieșirea din Fâșie.

Discuțiile se așteaptă să se concentreze și asupra Iranului, problemă asupra căreia Israelul pare din ce în ce mai îngrijorat de faptul că Republica Islamică își reconstruiește și chiar își extinde producția de rachete balistice în urma războiului de 12 zile din iunie. Mai mult, se va lua în considerare și gruparea Hezbollah, deoarece Israelul amenință să reia războiul oprit de armistițiul din noiembrie 2024 dacă guvernul libanez nu respectă termenul limită de Anul Nou impus de SUA pentru dezarmarea grupării teroriste.

Netanyahu, în căutare de capital politic

Pe lângă subiectele de discuție prezentate mai sus, vizita lui Netabyahu la Mar-a-Lago este considerată și „actul de deschidere” al campaniei sale electorale. Pentru Netanyahu, o relație strânsă cu Donald Trump este un activ politic major. Premierul israelian mizează pe imaginea președintelui american în materialele sale de campanie pentru a-și demonstra influența globală și pentru a-și eclipsa rivalii politici.

Ultimele sondaje interne din septembrie au arătat o discrepanță majoră în rândul opiniei publice israeliene. În timp ce 76% dintre israelieni aprobau conducerea lui Donald Trump, doar 40% mai susțineau guvernul lui Benjamin Netanyahu. Prin asocierea directă cu Trump la Mar-a-Lago, Netanyahu încearcă să transfere o parte din acest capital de simpatie asupra propriei candidaturi.

