Imagini cu locul impactului. Două elicoptere s-au prăbușit după ce s-au ciocnit în aer în statul american New Jersey

Două elicoptere s-au ciocnit în timp ce se aflau în zbor în orașul Hammonton, din statul New Jersey, în Statele Unite. Incidentul s-a produs în zona Basin Road și North White Horse Pike, în apropierea aeroportului municipal.

În urma coliziunii, un pilot a fost declarat decedat la fața locului, iar celălalt a fost transportat la spital cu răni extrem de grave. Martorii și autoritățile au raportat că ambele aparate s-au prăbușit după coliziunea în aer, iar unul dintre elicoptere a fost cuprins de flăcări imediat după prăbușire, în timp ce al doilea a căzut într-o zonă împădurită.

Într-un comunicat, Administrația Federală a Aviației a declarat că un elicopter Enstrom F-28A și un elicopter Enstrom 280C au fost implicate în coliziunea mortală din apropierea Aeroportului Municipal Hammonton.

