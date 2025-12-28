Caramitru se dezlănțuie pe Facebook în urma amânării de la CCR: „Ori la bal, ori la spital. Buba cu puroi trebuie spartă”

Andrei Caramitru susține că votul tensionat de la Curtea Constituțională nu ar fi fost forțat fără existența unei majorități clare și vede actuala situație drept un posibil moment de cotitură pentru reforme.

Într-o postare pe Facebook, Caramitru afirmă că judecătoarea Tănăsescu nu ar fi accelerat procedura de vot dacă nu ar fi știut că există suficiente voturi, în condițiile în care reprezentanții PSD ar fi cerut amânarea deciziei pentru luna ianuarie.

„Jud. Tanasescu (care e ok, reformatoare si smart) nu ar fi forțat votul de azi și accelerarea pentru încă un vot mâine (deși pesediștii cereau să se amâne prin ianuarie mai vedem mai așteptăm) DECÂT dacă știa ca are voturile.”

Acesta spune că, dincolo de tensiuni, situația poate fi privită într-o notă moderat optimistă, deoarece majoritatea de la CCR ar începe să capete o orientare mai reformistă.

„Eu vad toată nenorocirea asta într-o notă optimistă cât de cât : – majoritatea CCR pare să devină (mai) reformistă (judecătoarea numită de KWI e cheia). Faptul ca exista azi majoritate e bine – cad măștile la PSD. Se fac de rahat absolut total și existențial acum, cu cât amână și cu cât blochează. Vede toată lumea acum ca de fapt pensiile speciale sunt apărate DOAR de ei și oamenii lor (plus AUR). Nu mai merge să nu ne prindem să ne ascundem după povești. Acum totul devine clar.”

El avertizează că răbdarea societății este pe final și că pot urma proteste de amploare.

„Însă nu mai merge. Buba cu puroi trebuie spartă. La bal sau la spital. Noi suntem gata să ieșim toți la primul semnal în Piață. Sper ca înțeleg și ei asta. Acum nu mai e de joacă. Dacă ei vor să meargă până la capăt – noi vom merge si mai departe.”

AUTORUL RECOMANDĂ: