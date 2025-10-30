Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Nu am găsit fire de păr pe hainele tale”

BANCUL ZILEI | „Nu am găsit fire de păr pe hainele tale”

30 oct. 2025
BANCUL ZILEI |

Bancul zilei. Dacă e joi, atunci este momentul să ne delectăm cu un nou banc spumos. De data aceasta, este vorba despre o conversație cât se poate de serioasă între un soț și o soție. Iată bancul! 

Soția către soț:

-Nu am găsit fire de păr pe hainele tale!

Așa, și?

-Cine e chelioasa?

Alte bancuri haioase

Aseară m-a luat maică-mea la rost.

Mă, tu ori îmi ascunzi ceva?

-Nu, mama, de ce, ce s-a întâmplat?

-Ori fata aia cu care umbli tu are un copil?

-Nu, mamă, n-are, ce ți-a venit?

-Nu mai minți. Te-am auzit aseară când vorbeai cu ea la telefon și i-ai zis: Noapte bună, te pup și pe tine, și pe aia mică”.

Însurat și cu 3 copii acasă, Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară. După nouă luni, vecina naște și vine la ușa lui Bulă să-i spună este tatăl copilului. Cea mai vehementă este, normal, soția lui Bulă:

– Cum ai putut să faci așa ceva, Bulă?! Ai acasă trei copii și o nevastă iubitoare și tu ce faci, nemernicule?

Bubulino, îți jur nu este copilul meu! Sunt gata fac orice ca să-ți demonstrez, chiar și testul de paternitate!

Zis și făcut. După efectuarea testului, a iesit următorul rezultat surprinzător:

Bulă a fost întotdeauna steril.

Un tip vine la doctor să-l vindece de bâlbăială.

– Dar cu ce te ocupi dumneata?

Ee!! Eu cresc gă-gă-ini!

Pentru asta nu-i nevoie să vorbești cursiv, merge și-așa.

Păi, păi, eu chem di-dimineața gă-găinile le dau boabe: pi, pi, pi! Și vin cinci mii de gă-găiniSeara iar: pi, pi, pi mănâncă. Apoi, le zic plece la cul-culcare. Se duc toate, afră de una. Îi zic: Du-du-te de te culcă! Nu vrea.

Iar: Du-te la culvare, iar nu vrea. enervez și-i zic: Du-du-te-n pi-pi-pi… Și vin cinci mii de găini.

