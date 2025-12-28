„Cu 10%, USR nu are legitimitate din vot, dar are putere de la Bruxelles, Paris

Victor Ponta lansează acuzații dure la adresa USR și susține că partidul are o influență disproporționată în stat, deși nu beneficiază de un sprijin electoral major. Fostul premier afirmă că puterea reală nu vine din votul românilor, ci din sprijin extern.

Ponta susține că banii strânși din taxe și impozite ajung mai întâi la Ministerul de Finanțe, apoi sunt împărțiți către ministere și primării. De acolo, afirmă el, fiecare achiziție publică ajunge sub controlul USR.

„Toți banii pe care noi îi plătim ca taxe și impozite se strâng la Ministerul de Finanțe, care se împarte la ministere, la primărie, dar după aceea, oricine achiziționează de la Ministerul Apărării, care va achiziționa rachete de nu știu câte miliarde, până la cea mai mică primărie din România care va trebui să achiziționeze nu știu, hârtie pentru primărie, toți vor trece pe la USR, pe la domnul Fritz, pe la doamna Clotilde Armand. Ei își ocupă fiecare poziție fără a avea sprijinul poporului român.”

Ponta acuză statul român că este „capturat” și susține că USR controlează mare parte din puterea politică, deși are doar 10% din voturi. El susține că premierul Ilie Bolojan este „prizonierul lor” și că urmează să-l „captureze” și pe Nicușor Dan.

„Mai sunt câteva segmente, ăsta al justiției, pe care nu l-au capturat. Că nu stăpânesc ei USR-iștii justiția cum o stăpâneau când erau Kovesi, când era Livia Stanciu. Mai au de ocupat SRI și cele două Servicii. Practic, puterea politică, puterea de a decide asupra sorții românilor este la ei. Premierul Bolojan este prizonierul lor în totalitate. Probabil că anul 2026, din punct de vedere politic, va fi bătălia să-l captureze și pe Nicușor Dan, să captureze și Înalta Curte, și DNA-u.”

