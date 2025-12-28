Prima pagină » Știri externe » Jordan Bardella, pariul lui Marine Le Pen pentru alegerile prezidențiale din Franța: „Poate câștiga în locul meu. Viitorul Franței este asigurat”

Jordan Bardella, pariul lui Marine Le Pen pentru alegerile prezidențiale din Franța: „Poate câștiga în locul meu. Viitorul Franței este asigurat”

28 dec. 2025, 21:42, Știri externe
Jordan Bardella, pariul lui Marine Le Pen pentru alegerile prezidențiale din Franța: „Poate câștiga în locul meu. Viitorul Franței este asigurat”

Marine Le Pen, politicianul care a candidat în trecut de trei ori la alegerile prezidențiale din Franța, a ales să facă un pas în spate și să îl susțină pe Jordan Bardella în cursa pentru Palatul Élysée. „Poate câștiga în locul meu. Viitorul Franței este asigurat”, a spus Le Pen duminică, chiar înainte de procesul său în apel.

Decizia lui Le Pen de a-l susține pe Jordan Bardella, președintele partidului Rassemblement National, ca principal candidat pentru alegerile prezidențiale din 2027 nu este doar una de preferință, ci una de necesitate juridică. În luna martie, o instanță franceză a găsit-o pe Marine Le Pen vinovată de deturnare de fonduri europene și i-a impus, prin urmare, o interdicție de a candida la funcții publice timp de cinci ani.

Bardela, cel mai apreciat politician francez în acest moment

Deși Le Pen a declarat că va candida ea însăși dacă instanța îi va permite în urma apelului făcut, aceasta l-a „învestit” astăzi oficial pe Bardella ca succesor cert în cazul în care condamnarea rămâne definitivă.

Sondajele din 2025 arată că Bardella este adesea mai popular decât mentorul său în rândul electoratului larg. Spre deosebire de Le Pen, tânărul politician nu este vizat de aceleași probleme juridice majore și oferă partidului o cale neobstrucționată către Palatul Élysée. Potrivit sondajului realizat în Franța de agenția Toluna/Harris Interactive, cota de aprobare a lui Jordan Bardella este în prezent de 42%, în timp ce Marine Le Pen îi urmează în clasament cu o cotă de încredere de 39%. De cealaltă parte, Emmanuel Macron se bucură de o apreciere doar din partea a 25% dintre francezi.

A ajuns președinte al unui partid condus de familia Le Pen timp de 50 de ani

Deși Le Pen a oferit această binecuvântare publică, au existat tensiuni interne pe parcursul anului 2025. Anumite rapoarte au indicat că Le Pen s-ar fi temut de viteza cu care Bardella a preluat controlul imaginii partidului, dar condamnarea sa juridică a forțat o reconciliere strategică. În aprilie 2025, Bardella a confirmat oficial că este pregătit să preia candidatura dacă Le Pen este blocată de justiție.

Bardella a preluat conducerea partidului în 2022 de la Marine Le Pen, fiind prima persoană din afara familiei Le Pen care deține această funcție în istoria de 50 de ani a formațiunii.

Bardella, candidatul preferat de francezi să ocupe fotoliul de la Élysée

Un sondaj realizat de Odoxa în luna noiembrie l-a indicat pe Jordan Bardela drept mare favorit și arătat că acesta ar putea câștiga președinția Franței indiferent de adversarul din turul al doilea. Spre deosebire de generația veche, acesta este perceput ca un politician modern, cu o imagine îngrijită, care evită derapajele rasiste directe, dar menține o linie dură privind imigrația și securitatea.

Recomandările autorului:

Macron pășește cu stângul în 2026: doar 25% dintre francezi îl mai susțin. Ce cote de încredere au Jordan Bardella și Marine Le Pen

Războiul dintre Rusia și Ucraina, „lecție deschisă” pentru China. Beijingul trage concluzii cheie, se adaptează și modelează din mers planificarea unei invazii în Taiwan

Fără voce, dar cu buzunarele pline: cum au „lucrat” sancțiunile occidentale pentru Putin și i-au ținut pe oligarhii ruși de partea acestuia

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Imagini cu locul impactului. Două elicoptere s-au prăbușit după ce s-au ciocnit în aer în statul american New Jersey
21:42
Imagini cu locul impactului. Două elicoptere s-au prăbușit după ce s-au ciocnit în aer în statul american New Jersey
LIVE 🚨 Întâlnirea decisivă Trump-Zelenski, pe încetarea războiului, a început în Florida. Liderul de la Kiev renunță la Donbas în schimbul armistițiului?
21:00
🚨 Întâlnirea decisivă Trump-Zelenski, pe încetarea războiului, a început în Florida. Liderul de la Kiev renunță la Donbas în schimbul armistițiului?
REACȚIE Israelul salută arestările din Italia. Ministrul Diasporei: „Hamas și-a mutat centrul în Europa”
17:46
Israelul salută arestările din Italia. Ministrul Diasporei: „Hamas și-a mutat centrul în Europa”
CONTROVERSĂ Fără voce, dar cu buzunarele pline: cum au „lucrat” sancțiunile occidentale pentru Putin și i-au ținut pe oligarhii ruși de partea acestuia
17:11
Fără voce, dar cu buzunarele pline: cum au „lucrat” sancțiunile occidentale pentru Putin și i-au ținut pe oligarhii ruși de partea acestuia
FLASH NEWS Emmanuel Macron a transmis un omagiu la moartea lui Brigitte Bardot: „Plângem o legendă a secolului”
15:37
Emmanuel Macron a transmis un omagiu la moartea lui Brigitte Bardot: „Plângem o legendă a secolului”
FLASH NEWS Mesajul lui Zelenski înainte de negocierile cu SUA: „Dacă vor exista decizii, depinde de parteneri”
15:34
Mesajul lui Zelenski înainte de negocierile cu SUA: „Dacă vor exista decizii, depinde de parteneri”
Mediafax
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Cancan.ro
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Adevarul
Șoferii de mașini hibride, de trei ori mai expuși riscului de deces decât cei cu mașini pe benzină. Care este motivul
Mediafax
CCR nu a dat decizia pe pensiile magistraților din cauza lipsei cvorumului. Decizia s-ar putea lua luni
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Cancan.ro
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: 'O să aduc eu amintiri de la Agronomie când
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Mitul copilului singur la părinți: De ce prejudecățile despre egoism sunt false?
ALERTĂ Nou atac cibernetic: „Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat și îți cere să accesezi un link pentru actualizarea adresei?
21:30
Nou atac cibernetic: „Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat și îți cere să accesezi un link pentru actualizarea adresei?
CONTROVERSĂ „Cu 10%, USR nu are legitimitate din vot, dar are putere de la Bruxelles, Paris și au acaparat instituțiile statului” Ponta explică influența USR în România
21:30
„Cu 10%, USR nu are legitimitate din vot, dar are putere de la Bruxelles, Paris și au acaparat instituțiile statului” Ponta explică influența USR în România
JUSTIȚIE Surse: Criza la CCR va continua și luni: cum a fost ignorată o obligație legală clară în dosarul pensiilor magistraților
20:12
Surse: Criza la CCR va continua și luni: cum a fost ignorată o obligație legală clară în dosarul pensiilor magistraților
VIDEO Cod roșu de viscol pe Transalpina. Nu mai e permisă urcarea de la Novaci la Rânca, pe DN 67C: „Dacă doriți să coborâți, vă rugăm să o faceți acum”
19:00
Cod roșu de viscol pe Transalpina. Nu mai e permisă urcarea de la Novaci la Rânca, pe DN 67C: „Dacă doriți să coborâți, vă rugăm să o faceți acum”
ECONOMIE 2026 aduce un nou val de concedieri în România. Mii de angajați își pierd locurile de muncă
18:16
2026 aduce un nou val de concedieri în România. Mii de angajați își pierd locurile de muncă

Cele mai noi