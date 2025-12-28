Jordan Bardella, pariul lui Marine Le Pen pentru alegerile prezidențiale din Franța: „Poate câștiga în locul meu. Viitorul Franței este asigurat”

Marine Le Pen, politicianul care a candidat în trecut de trei ori la alegerile prezidențiale din Franța, a ales să facă un pas în spate și să îl susțină pe Jordan Bardella în cursa pentru Palatul Élysée. „Poate câștiga în locul meu. Viitorul Franței este asigurat”, a spus Le Pen duminică, chiar înainte de procesul său în apel.

Decizia lui Le Pen de a-l susține pe Jordan Bardella, președintele partidului Rassemblement National, ca principal candidat pentru alegerile prezidențiale din 2027 nu este doar una de preferință, ci una de necesitate juridică. În luna martie, o instanță franceză a găsit-o pe Marine Le Pen vinovată de deturnare de fonduri europene și i-a impus, prin urmare, o interdicție de a candida la funcții publice timp de cinci ani.

Bardela, cel mai apreciat politician francez în acest moment

Deși Le Pen a declarat că va candida ea însăși dacă instanța îi va permite în urma apelului făcut, aceasta l-a „învestit” astăzi oficial pe Bardella ca succesor cert în cazul în care condamnarea rămâne definitivă.

Sondajele din 2025 arată că Bardella este adesea mai popular decât mentorul său în rândul electoratului larg. Spre deosebire de Le Pen, tânărul politician nu este vizat de aceleași probleme juridice majore și oferă partidului o cale neobstrucționată către Palatul Élysée. Potrivit sondajului realizat în Franța de agenția Toluna/Harris Interactive, cota de aprobare a lui Jordan Bardella este în prezent de 42%, în timp ce Marine Le Pen îi urmează în clasament cu o cotă de încredere de 39%. De cealaltă parte, Emmanuel Macron se bucură de o apreciere doar din partea a 25% dintre francezi.

A ajuns președinte al unui partid condus de familia Le Pen timp de 50 de ani

Deși Le Pen a oferit această binecuvântare publică, au existat tensiuni interne pe parcursul anului 2025. Anumite rapoarte au indicat că Le Pen s-ar fi temut de viteza cu care Bardella a preluat controlul imaginii partidului, dar condamnarea sa juridică a forțat o reconciliere strategică. În aprilie 2025, Bardella a confirmat oficial că este pregătit să preia candidatura dacă Le Pen este blocată de justiție.

Bardella a preluat conducerea partidului în 2022 de la Marine Le Pen, fiind prima persoană din afara familiei Le Pen care deține această funcție în istoria de 50 de ani a formațiunii.

Bardella, candidatul preferat de francezi să ocupe fotoliul de la Élysée

Un sondaj realizat de Odoxa în luna noiembrie l-a indicat pe Jordan Bardela drept mare favorit și arătat că acesta ar putea câștiga președinția Franței indiferent de adversarul din turul al doilea. Spre deosebire de generația veche, acesta este perceput ca un politician modern, cu o imagine îngrijită, care evită derapajele rasiste directe, dar menține o linie dură privind imigrația și securitatea.

